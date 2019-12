Aj v Nitre sa od januára platí poplatok za rozvoj. Sadzba je rovnaká pre ľudí aj firmy

Sadzba je 20 eur na každý, aj začatý štvorcový meter.

19. dec 2019 o 8:37 Miriam Hojčušová

NITRA. Mesto Nitra bude od januára vyberať miestny poplatok za rozvoj. Platiť ho budú firmy aj fyzické osoby za pozemné stavby vybudované na území Nitry. Sadzba je jednotná – 20 eur na každý, aj začatý štvorcový meter.

Nový poplatok schválili v decembri poslanci. Podľa viceprimátora Daniela Balka budú peniaze využité predovšetkým v lokalite, ktorá bude zasiahnutá výstavbou

„Momentálne je ťažké odhadnúť výnosy z poplatku, ale to očakávanie je, že môžeme získať okolo 250-tisíc eur ročne, ale môže to byť aj oveľa viac,“ povedal Balko.

„Nám je veľmi ľúto, že k zavedeniu poplatku za rozvoj prišlo až teraz. Ak by to bolo skôr, mesto Nitra mohlo mať celkom iné zdroje na rozvoj a infraštruktúru,“ konštatoval primátor Marek Hattas.

Poslanec Peter Mezei vyčíslil, že len za Tabáň a Orbis „ušlo“ mestu dokopy približne 600-tisíc eur.

Primátor nepovažuje sadzbu za vysokú. Developeri to podľa neho chápu a sú radi, že budú nastavené jasné pravidlá. „Takže sa nemusíme handrkovať o to, kto má do infraštruktúry prispievať, bude to jasne dané“.

Hlavná kontrolórka Darina Keselyová povedala, že poplatok za rozvoj je možné použiť len na investičné akcie, ktoré spadajú pod kapitálové výdavky.

Opozičný poslanec Peter Oremus tvrdí, že zavedením poplatku za rozvoj mesto duplicitne zaťažuje občanov, pretože investor sumu premietne do ceny nehnuteľnosti.