V hradnej katedrále i na mestskom úrade už horí Betlehemské svetlo

Do Nitry už dorazilo Betlehemské svetlo, od štvrtka svieti v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade i vo vestibule mestského úradu.

19. dec 2019 o 17:08 TASR

NITRA. Do Nitry už dorazilo Betlehemské svetlo, od štvrtka svieti v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade i vo vestibule mestského úradu. Ako informovalo nitrianske biskupstvo, veriaci si ho môžu prísť do hradnej katedrály odpáliť každý deň až do 24. decembra.

Záujemcovia môžu Betlehemské svetlo získať aj na mestskom úrade. Vo štvrtok ho primátorovi Marekovi Hattasovi odovzdali skautky z 23. zboru Nitrava.

"Betlehemské svetlo vyjadruje posolstvo pokoja, jednoty, mieru a lásky. Je symbolom nádeje a predstavuje spoločné hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania," pripomenul primátor.