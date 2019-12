Nitra doma slávila úspech

Hokejisti privítali na svojom ľade hráčov Liptovského Mikuláša.

20. dec 2019 o 10:10 Samuel Mečiar

HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Posledný predvianočný zápas, netradične v stredu. Aj preto nitrianski fans dorazili v menšom počte. Ale priebehom prvej tretiny boli mierne zaskočení. Domáci zaskočení výborným pohybom aj napádaním hostí sa s ťažkosťami dostávali do pásma a vypracovávali si šance. A keď už aj nejaká sa vyskytla, lapil ju navrátilec Romančík. Druhá tretina, návrat do starých koľají: presilovky. Kým Nitrička nevyužila ani jednu svoju presilovku, zahrmelo na druhej strane. Kramár nahodenou strelou prekvapil Hanuljaka ale aj sám seba. Hostia viedli. Corgoni sa spamätali a zovreli Mikuláš v ich tretine. Ale gól nie a nie prísť. A tak si Čaládi povedal: mám toho už dosť, vystrelím tam do ohňa a musí to tam padnúť. A aj padlo. S potvrdením videorozhodcu Erik vyrovnal a začínalo sa odznovu. Nitra zapla turbo z minulých rokov a stále mlela Mikuláš v parnom hrnci. Keď sa čakalo, že harcovníci a ťahúni mužstva rozhodnú, mýlili ste sa. Slovo si vzal benjamínok Lukáš Tábi, ktorí prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste a po prvý krát v zápase preklopil misky vah na stranu domáceho tímu. V poslednej tretine hostia pridali na dôraze ale všetky ich strely priťahoval k sebe ako magnet domáci gólman Hanuljak. V závere skúsili hostia hru bez brankára, Morrison síce odkrytú bránku minul, ale nitrianski hoši svoju ťažko vybojovanú výhru udržali a potešili srdco náročného nitrianskeho diváka.

Góly: 33. Čaládi (Kubka, Pupák), 38. Tábi - 23. Kramár (Kriška, Sukeľ). Rozhodovali: Lokšík, Nagy (Maď.) - Gegáň, Soltész (Maď.), vylúčení: 2:5, navyše: Kerbashian (Nitra) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2134 divákov

HK: Hanuljak – Mezei, Morrison, S. Rácz, M. Versteeg, Pupák, Kubka, A. Sloboda, Korím – Buček, Kerbashian, Yellow Horn – Fominych, Kollár, Scheidl - Čaládi, Lušňák, Koyš - Tábi, Hvizdoš, Hrušík

Marián Bažány, tréner Nitry: „Odohrali sme veľmi ťažký zápas. Po prestávke sa ťažšie dostáva do zápasového tempa. Prvú tretinu sme vyhrali na strely 11:3. Bolo to však nevýrazné a netlačili sme sa do brány. Paradoxne v druhej tretine nám pomohol inkasovaný gól. Po ňom sme sa uvoľnili a vypracovali si nejaké šance. Hostí podržal brankár Romančík. Mladý Lukáš Tábi rozhodol zápas jednoduchou strelou. Máme dlhodobý problém so strieľaním gólov. Tábi to ukázal hráčom, ktorí by mali byť od neho lepší. Je to jednoduché, keď sa mi nedarí, musím všetko zjednodušiť. My stále hľadáme nejaké krížne prihrávky. Pokiaľ si najmä naši útočníci neuvedomia, že je to o jednoduchosti, tak budú frustrovaní. Hrozne ma hnevá, že si o tom hovoríme a trénujeme to. Príde zápas a akoby sme sa o tom ani nikdy nebavili. Nikdy nie je zlé víťazstvo, ale máme veľa priestoru na zlepšenie. Budem musieť niečo urobiť s presilovkami. Trénujeme ich, mali sme 45 minútové tréningy zamerané na presilovky. Príde zápas a každý chce robiť niečo iné. Buď budú hráči na presilovke dodržiavať to, čo sa trénuje, alebo budeme hľadať hráčov, ktorí to budú chcieť robiť.“