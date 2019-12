Začal sa predaj bankovky s podobizňou Jozefa Bednárika. Ľudia pred divadlom aj nocovali

Pred divadlom už odvčera čakali zberatelia z celého Slovenska. Medzi nimi bolo aj trojročné dieťa.

20. dec 2019 o 11:22 Dominika Cunevová

NITRA. Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre dnes spustilo predaj "nulovej" eurobankovky s podobizňou slávneho Jozefa Bednárika. Zberatelia sa pred budovou divadla objavili už včera v skorých ranných hodinách. Priniesli si rybárske stoličky a pri divadle nocovali v spacích vakoch alebo v autách.

Nitrianske divadlo tento rok oslavuje 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti už vydalo publikáciu o histórii divadla, poštové známky a pripravilo niekoľko ďalších aktivít. „Okrem galaprogramu, ktorého repríza nás čaká zajtra, je tu ďalšia vec, a to je spomienka na Jozefa Bednárika v podobe bankovky,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

Jozef Bednárik je prvou slovenskou osobnosťou z oblasti dramatických umení, ktorá sa objaví na suvenírových bankovkách. Zvečniť na nej práve legendárneho herca a režiséra bolo pre DAB jednoznačnou voľbou. „V Nitre mal najdlhšie angažmá. Na tomto pódiu uviedol množstvo kvalitných inscenácií a muzikálov, rovnako ako aj v Česku či iných mestách na Slovensku,“ dodal Dóczy.

Ľudia čakali už od včerajšieho rána

Niektorí kvôli bankovke, ktorá vychádza v limitovanom počte 10-tisíc kusov, pricestovali až z východu krajiny. „Keď mi včera písal kamarát, že práve vezie dve 67-ročné tety, a to bolo s 24-hodinovým predstihom, tak som tomu ani neveril. Keď som sem prišiel okolo šiestej, siedmej zavčas rána, už tu boli rybárske stoličky a niektorí tu už sedeli a čakali. Nečakal som, že niekto sa dokáže takto obetovať. To nás teší a tých ľudí obdivujem. Zberateľská vášeň nepozná čas a priestor,“ skonštatoval Dóczy.

Prvými majiteľmi bankovky sa stali pán Ladislav so synom Petrom. Pred vchod do Štúdia DAB dorazili už včera krátko po šiestej ráno. Na bankovku teda čakali viac ako deň.

Na otázku, či im v noci nebola zima, odpovedali skrátka: „Dalo sa.“ Kúpili si hneď niekoľko kusov, napríklad Peter si vzal jednu bankovku so svojím rokom narodenia (2000). Brali tiež špecifické čísla ako 2222, 1922 či 101. K číslam od jeden do sto sa nedostali. Ako objasnil riaditeľ DAB, divadlo si ich necháva na špeciálne príležitosti ako sú dražby, ktoré poslúžia na charitu a podobné účely.

Medzi čakajúcimi bola aj staršia pani z Považskej Bystrice. Čakanie pre ňu nebolo ničím výnimočným. Kvôli zberateľskej vášni už v „spacáku“ strávila niekoľko nocí.

Chladnejšie počasie neodradilo ani mladú rodinu z Kežmarku. Spolu so svojou takmer 3-ročnou dcérkou Emou do Nitry pricestovali okolo štvrtej popoludní. Ako potvrdili, malá Ema už má viacero vzácnych kúskov. Je ňou aj eurobankovka s vyobrazením Karla Gotta so sériovým číslom s jej dátumom narodenia.

Dotlač zvažujú

Či bude 10-tisíc bankoviek stačiť, sa ukáže možno už čoskoro. „Uvidíme, ako rýchlo sa to bude míňať, ale už podľa prvých minút vidím, že asi veľmi rýchlo,“ zhodnotil riaditeľ.

V takom prípade je jednou z možností dotlač bankovky, nebola by to už však rovnaká ako táto. „Informovali nás totiž, že ďalšia bankovka už bude mať inú farbu a iný štýl. Samozrejme, každý rok sa robí iná dotlač. Táto bankovka má číslo 2019. Čiže ak sa spraví dotlač, bude to iná bankovka, s číslom 2020. Takže zberatelia by mali sériu,“ vysvetlil Dóczy.

Cena eurobankovky je 2,50 eura. Kúpiť sa dá iba osobne, odloženie bankoviek na neskôr, rezervácia alebo výber konkrétnych sériových čísel nie je možná. Pri niektorých sériových číslach je počet kusov na osobu obmedzený.

Od 21.12. 2019 sa bude euro souvenir bankovka predávať v pokladniciach DAB počas oficiálnych otváracích hodín pokladníc - každý pracovný deň od 8.30 do 18.30 hod. v pokladnici cez služobný vstup divadla z Mostnej ulice alebo v deň predstavenia vo Veľkej sále od 17.45 do 18.30 hod. v pokladnici pri hlavnom vstupe.