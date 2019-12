Darčeky potešili seniorov aj deti

Do krabíc pribalili aj veľa osobných darčekov.

24. dec 2019 o 10:00 Denisa Miklášová

(Zdroj: ZŠ J. C. Hronského Šaľa)

ŠAĽA. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je názov predvianočnej charitatívnej akcie, ktorá tento rok dorazila aj do Šale.

Koordinátorov prekvapil vysoký záujem, keď sa do zbierky zapojili nielen jednotlivci, ale aj školy a organizácie.

Potešenie v podobe darčekov pod stromčekom zažijú aj deti zo sociálne slabších rodín. Akcia Šaliansky anjel má v meste už niekoľkoročnú tradíciu.

Stovky darčekov

Cieľom charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je potešiť dôchodcov, ktorí bývajú v zariadeniach pre seniorov. V tomto roku ide o druhý ročník benefičnej zbierky, do Šale a okolia sa dostala po prvýkrát. Ľudia napĺňali krabice od topánok rôznymi kúpenými i vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ktoré postupne putujú do zariadení pre seniorov.

Výraznou mierou prispeli aj žiaci šalianskych škôl s pomocou rodičov a učiteľov. „Podarilo sa nám už vyzbierať vyše štyristo krabíc plných darčekov. Viac ako 250 z nich bolo zo škôl,“ povedal Róbert Andráši, ambasádor projektu v Šali.

Zapojili sa materské a základné školy v meste i v okolitých obciach. Darčeky do domovov odovzdávajú postupne. „Keďže balíkov bolo viac ako je seniorov v šalianskych zariadeniach, časť darčekov odovzdáme aj v domovoch v okolí,“ doplnil Róbert Andráši.

Tretinu z celkového počtu darčekov pripravili a zabalili s učiteľkami žiaci Základnej školy Jozefa Cígera Hronského.

„Konečný stav je 126 škatúľ plných darčekov. Deti darovali rukavice, ponožky, šále, čaje, vitamíny, kávy, cukríky, knihy, krížovky a množstvo iných darčekov. Samy ich rozdelili do krabíc, a potom sme ich balili,“ hovorí učiteľka Zuzana Urbancová.

„Do krabíc zabalili nielen darčeky, ale aj niečo osobné – obrázky, vinše, vlastné darčeky z mydiel, korálok a iných darčekových predmetov či domáce džemy, medy a iné pochutiny,“ pridala sa riaditeľka školy Katarína Grznárová.

Prekvapila bohatosť balíkov

Výber darčekov bol na darcovi, aj keď organizátori odporúčali dodržať stanovené kategórie. Každý balík prešiel kontrolou sociálnych pracovníčok. Zasiahnuť museli len do desiatky krabíc. V nich našli darčeky nevhodné pre seniorov napríklad v podobe alkoholu. Napriek tomu, že ho darca pribalil s dobrým úmyslom, alkohol museli z balíkov vyradiť.



Darcovia prekvapili bohatosťou balíkov, ale i osobnými venovaniami. „Pohľadnice boli krásne napísané. Stalo sa, že pri ich čítaní sa zamestnankyňa až rozplakala,“ opísal Róbert Andráši. Sociálne pracovníčky balíky pridelili seniorom podľa ich záujmov a potrieb. Prekvapila ich i nápaditosť darcov.

„Napríklad v jednom balíku bolo krmivo pre vtáčikov. Keď si sadne babička alebo deduško na lavičku, môže ho sypať vtáčikom na zem,“ hovorí Róbert Andráši.

Darčeky aj pre deti

Jednou z najvýraznejších dobročinných akcií v Šali je už niekoľko rokov projekt Šaliansky anjel, vďaka ktorému si množstvo detí nájde pod stromčekom svoj vysnívaný darček. Charitatívnu zbierku organizuje každoročne občianske združenie Šaľa – Tvoje mesto. V tomto roku sa koná už jej siedmy ročník.

Darcov každým rokom pribúda, mnohí z nich sa zapájajú pravidelne. Zoznam detí pripravujú v spolupráci s úradmi, zapojili aj overené rodiny z minulých ročníkov. Prispieť a urobiť radosť môže ktokoľvek. Poskytnutá pomoc je adresná a určená pre konkrétne dieťa, ktoré si darca vyberie. V tomto roku obdarujú 47 detí.

„Vyberali sme hlavne neúplné rodiny, kde je iba jeden rodič, kde je nepriaznivý zdravotný stav buď rodiča, alebo dieťaťa. Milo ma prekvapilo, že už v auguste sa ma pýtali darcovia či bude tento rok Šaliansky anjel,“ hovorí organizátorka projektu Jana Zlatá.

Ako dodala, častokrát pomôžu nielen darčekom, ale aj nákupom potravín, či drogérie, nezriedka pribalia aj drobnosť pre rodiča.

Šaliansky anjel nepomáha len pred Vianocami, ale uľahčuje situáciu sociálne slabším rodinám aj počas ďalšieho obdobia. Z vianočných finančných darov vyplatili mnohým deťom obedy v škole či škôlke.

„Od januára tohto roku sme z príspevkov a z výťažku predaja vecí na vianočných trhoch uhradili stravu, liečbu a pobyt v družine za 1 179,88 eura,“ doplnila Jana Zlatá.