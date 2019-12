El Clasico zápas v Barcelone si užili aj malí slovenskí majstri z Trenčína

Víťazi 21.ročníka McDonald´s Cupu cestovali do Barcelony.

23. dec 2019 o 0:00

Dlho očakávaný futbalový zápas španielskych klubov FB Barcelona a Real Madrid sa hral v novom termíne 18. decembra 2019. Na tribúne nechýbali ani malí futbalisti z Trenčína, zo ZŠ Novomeského. Na výlet do Barcelony sa tešili dlho, k tohtoročným Vianociam im pribudol darček, na ktorý tak skoro nezabudnú.

Svoj titul neporaziteľní hráči z Trenčína získali na Majstrovstvách Slovenska 21. ročníka McDonald´s Cupu za školský rok 2018/2019. Trenčianski chlapci a dievčatá išli s výraznou prevahou už z krajského kolá a ani vo finále nenašli premožiteľa. Získali nielen zlatý pohár a majstrovský titul, ale čakala na nich aj atraktívna hlavná cena - výlet do Barcelony s účasťou na futbalovom zápase, na ktorý sa chystali fanúšikovia z celého sveta. Stojí za zmienku, že základná škola Novomeského z Trenčína sa do McDonald's Cupu zapája mnoho rokov. V každom ročníku ju zastupuje družstvo šikovných a zohraných žiakov. Majstrovský titul získala už štvrtý krát za sebou.

Dvojdňový výletu do Barcelony si užili. V stredu večer zažili neopakovateľnú atmosféru El Clasico - zápasu najväčších rivalov španielskej La Ligy. Spolu s ďalšími 93 256 divákmi s napätím sledovali výkony svojich hrdinov Messiho, Suareza, Rakitiča, Piquého či Ramosa, Casemira, Kroosa, Isca a Benzemu. Výsledok zápasu 0:0 mnohých trochu sklamal, keďže po 17 rokoch nepadol v ich vzájomnom zápase žiadny gól. FC Barcelona je naďalej lídrom LaLigy, o skóre vedie pred Realom, ktorý mal na štadióne Camp Nou viac príležitostí, ani jednu však nevyužil. Ale i napriek tomu bol zápas skvelé futbalové divadlo.

Druhý deň začali malí futbalisti prehliadkou domovského štadióna klubu FC Barcelona. V múzeu si pozreli expozície cien, víťazných pohárov, trofejí od vzniku klubu, všetkých známych futbalistov až po zlaté Messiho kopačky. Potom sa prešli štadiónom postaveným v roku 1957, priestorom pre novinárov, prezreli si šatňu hostí. Veľkým zážitkom bol pre nich nástup na trávnik uličkou pre hráčov. Vyskúšali si tiež miesta na striedačke, na ktorých sedia ich obľúbení hráči. Jednoducho, nahliadli do takmer všetkých zákutí štadióna. Po návšteve známych pamiatok a prechádzke centrom Barcelony plní zážitkov nasadli do lietadla na cestu domov.

McDonald's Cup je najväčší slovenský futbalový turnaj pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl, ktorý je súčasťou Grassroots programu Slovenského futbalového zväzu a má dlhoročnú tradíciu. Turnaj každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, patrí do A kategórie školských súťaží. Školský rok 2019/2020 otvoril už 22. ročník turnaja, v ktorom sa stretnú v postupových hracích kolách družstvá z 942 základných škôl z celého Slovenska.

„V McDonald´s veríme, že aktívny pohyb by mal byť neoddeliteľnou súčasťou života. Snažíme sa v tom pomôcť práve organizovaním McDonald´s Cupu. Spolupráca so Slovenským futbalovým zväzom a pod záštitou Ministerstva školstva prináša ovocie v podobe každoročného jemného nárastu prihlásených škôl. Turnaj dokáže nájsť a podporiť nové futbalové talenty, vzbudiť celoživotnú lásku k športu. Futbal ako kolektívny šport naučí hráčov tímovosti a súdržnosti, i nájsť si nových kamarátov. Malí futbalisti majú možnosť spoznávať nových ľudí či miesta tak, ako teraz Trenčania v Barcelone. Sme radi, že sa zápas a samotný výlet podarilo uskutočniť ešte tento rok. Veríme, že tento jedinečný zážitok na najväčšom futbalovom štadióne v Európe bude našich mladých víťazov inšpirovať do budúcnosti,“ uviedla Zuzana Svobodová zo spoločnosti McDonald´s, riaditeľka pre PR a komunikáciu v Českej a Slovenskej republike.