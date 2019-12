Priateľstvom dávajú ľuďom bez domova nádej na nový život

Mladá dobrovoľníčka nám povedala, čo ju viedlo k tomu, aby pomáhala bezdomovcom. Priznala, že kedysi mala sama predsudky.

23. dec 2019 o 10:04 Dominika Cunevová

NITRA. Nie všetci mladí ľudia sú bezohľadní k svojmu okoliu a myslia len na seba. Svetlým príkladom je 22-ročná Iveta Krausková. Pomoc druhým má v krvi. Jej otec je hasič, no ona si zvolila trošku inú cestu. Okrem toho, že študuje záchranárstvo na UKF v Nitre, je tiež dobrovoľníčkou v Komunite Sant´Egidio, ktorá pomáha chudobným ľuďom po celom svete. A to nielen na Vianoce.

Chudoba nemusí byť len materiálna

Prečítajte si tiež Po Krvavých Šenkoch napísala o divných zmiznutiach v Tatrách Čítajte

Spoločenstvo vzniklo už v roku 1968 v Ríme ako pokus skupiny študentov postaviť na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium, najmä vo vzťahu s chudobnými. V súčasnosti je rozšírená vo viac ako 70 krajinách sveta, v ktorých sa ľudia stretávajú pri spoločných modlitbách a pri službe chudobným, chorým či starým ľuďom, väzňom alebo migrantom.

U nás začali svoju činnosť pred viac ako desiatimi rokmi. „Na Slovensku existuje v niekoľkých mestách, pričom každé sa väčšinou zameriava na niečo špecifické. Zaoberáme sa predovšetkým chudobnými ľuďmi, v Nitre sú to zatiaľ ľudia bez domova,“ vysvetľuje Iveta.

“ Vravela som si, nebuď taká, neodsudzuj ich. Je to strašne ťažké a chápem každého, kto to tak vníma. „ Iveta Krausková, dobrovoľníčka

Ako vraví, chudoba ľudí bez domova nemusí byť iba materiálna, ale aj duševná. Ich najväčším súperom často nie je nedostatok peňazí, ale práve samota. „Chudobným najviac chýba priateľstvo, rodina a prijatie, čo im akoby nahrádzame našou prítomnosťou.“

Okolie ju najprv nechápalo

S dobrovoľníctvom začala približne už v šestnástich rokoch. „Dostala som sa k tomu cez kamarátku Mirku. Absolvovala nejaké workshopy a spýtala sa ma, či by som do toho s ňou išla. Ja som sa k nej pridružila, ale vôbec som vtedy nevedela, čo to obnáša,“ spomína na začiatky.

S mladíckym entuziazmom a cieľom pomáhať začala spolu s ďalšími stredoškolákmi pôsobiť najprv v Topoľčanoch. Až po roku však pochopila, čo vlastne robí, vďaka workshopu na festivale Lumen. „Volal sa Chceš byť bohatý? Spoznaj chudobných! a viedli ho mladí ľudia, ktorí v službe boli už osem rokov, mali už teda čo-to za sebou. Hovorili nám o svojich zážitkoch a skúsenostiach a mňa to tak chytilo, že som tu už šesť rokov.“

Prečítajte si tiež Rozprávka poučí deti i dospelých o sile slov a ich vplyve na ľudí Čítajte

Členstvo v komunite jej okolie najprv vôbec neprijímalo ľahko. „Rodičia mi to zakazovali, báli sa, že domov prinesiem choroby a podobne. Potom ale zbadali, že to je na niečo dobré a nerobím to len z dlhej chvíle. Teraz sa ma už aj pýtajú, ako sa tí ľudia majú, dokonca im aj niečo darujú.“