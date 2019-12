Umelkyňa Marta Horníková: Výtvarník sa nesmie urážať a mal by byť nad vecou

Výtvarníčka svoj atypický umelecký prejav obmedzila iba pri vyobrazení Ježiša.

26. dec 2019 o 12:30 Dominika Cunevová

NITRA. Rok 2018 v Starom divadle neuzavreli len divadelné predstavenia, ale aj nevšedná výstava Marty Horníkovej s názvom Modalita tvaru. V najbližšom čase je to zároveň možno posledná výstava v divadelnej galérii Foyer. Divadlo totiž nasledujúce mesiace čaká rekonštrukcia, ktorá trochu obmedzí jeho vedľajšie činnosti. Sezónu však plánuje dotiahnuť do konca.

Výtvarníčka Marta Horníková je pôvodom zo Šurian, v Nitre ale strávila svoje študentské časy. Prechodným domovom sa jej stala Pedagogická fakulta v Nitre, kde sa začal formovať jej cit pre výtvarnú tvorbu. Dotiahla to až na VŠVU a 34 rokov umenie učila na ZUŠ v Bratislave.

Jej srdce si však získala dedina Komjatice, kde nielenže býva, ale aj tvorí vo svojom ateliéri. Pre všetky jej diela je charakteristická jedinečná farebnosť a kombinácie rôznych štýlov maľby. Inšpirujú ju dávne civilizácie, kultúry, ale aj okolitý svet. „Do istej miery ma inšpiruje aj filozofia, či už západná, alebo východná. To znamená, všetky veci, ktoré sú pre mňa podstatné z hľadiska harmónie duše človeka,“ dodáva Horníková.

Tieto témy neponíma klasicky ako väčšina umelcov, ale vnáša do nich aj prvky diel „novej figurácie. „Vždy vychádzam z konkrétneho a končí to v abstraktných. Dá sa robiť aj maximálna natur vec, ale povedzte mi, máme fotoaparáty a počítače, ktoré sú v zachytení reality oveľa lepšie. Podľa mňa je dôležité to, že človek svojím spôsobom hovorí o tom, čo cíti, aké sú jeho problémy i radosti, čo si sám všíma a vyjadrí to svojím vlastným spôsobom," hovorí autorka.