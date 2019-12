Dedinám pískajú profíci: Moget Cup je neraz ťažší než liga

Rozhodcovia Ladislav Prešinský a Marek Galo si rok čo rok odskočia zo zápasov Slovana, Trnavy či Žiliny do mestskej haly o šesť súťaží nižšie. V službách MY Moget Cupu, najväčšieho slovenského turnaja, sa na žiadnych „machrov“ nehrajú.

26. dec 2019 o 18:01 Martin Kilian ml.

„Sú to moje vzory, je mi cťou si s nimi len tykať, nieto ešte pískať,“ usmieva sa 18-ročný Erik Barát, ak je reč o majstroch vo fachu. Aj junior v nominácii arbitrov na Vianočný turnaj MY Nitrianskych novín chce raz s píšťalkou zájsť tam, kam oni. Je čerstvo v piatej lige. Oni už dávno v prvej.

Ale nezabudli, odkiaľ vyšli. „Ja som tu ôsmykrát,“ odvetil Ladislav Prešinský (42). „Rozhodujem štrnásť rokov a toto je môj trinásty Moget Cup,“ v duchu rátal Marek Galo (29), ktorého otec Štefan je niekdajší republikový arbiter. „Kontakt s hráčmi z nižších súťaží je vždy poučný,“ zhodli sa učiteľ na ZŠ Svätého Marka a advokát.

Vrábľan Prešinský ako hlavný rozhodca účinkuje vo Fortuna lige od roku 2006, „čiarový“ Nitran Galo o osem sezón kratšie. Do najťažšieho remesla ich zasväcoval nebohý Jozef Husárik, uznávaný delegát. Zajtra budú o jeho pohár – v rámci Vianočného turnaja – zápoliť siedmoligisti.

„Je to úžasná akcia! Z roka na rok lepšia. A nie každý rozhodca má česť ju pískať,“ zaťal do živého Marek Galo. „Niekedy sa tu píska ťažšie než v lige. Viete, hrá sa na mantinely, to so sebou nesie dynamiku. Z každého zlého rozhodnutia môže hneď padnúť gól,“ zamyslel sa Ladislav Prešinský. „Hlavne vo finálovom hracom dni to nie je žiadna sranda, keď príde vyše tisíc divákov, čiže viac než na niektorých ligových zápasoch. Pre dediny je to vrchol roka,“ hovoria o MY Moget Cupe s rekordnými 58 tímami.

Kto je na druhej strane barikády? Panie Prešinská a Galová. Podľa zvyku sa cez Vianoce musia na tri dni obrniť trpezlivosťou. Manželov tri dni takmer ani neuvidia. „Ďakujeme im, že nás chápu,“ žiaria tváre Ladislava a Mareka.

Pri rozhodcoch z Fortuna ligy sú dedinskí futbalisti neraz krotkí sťa baránci. Neveríte? Najväčší turnaj na Slovensku píše už 28. kapitolu, v mestskej hale v Nitre je na programe až do pozajtra. Harmonogram nájdete tu.