Mesto vyzvalo Nitranov, aby prišli na námestie s prskavkami

Posledný mestský ohňostroj bol v Nitre pred rokom. V budúcnosti ho možno nahradí svetelná šou.

29. dec 2019 o 16:48 Miriam Hojčušová

NITRA. Mesto sa pripojilo k iniciatíve za sviatky bez petárd. Ľudí vyzvalo, aby v posledný deň roka prišli na námestie s prskavkami. Ohňostroj nebude.

„Chceme sa správať k prírode zodpovedne a veríme, že sviatky dokážeme stráviť oveľa pokojnejšie,“ povedal primátor Marek Hattas.

Zľava Slobodník, Ulianko, Hattas, Együd a Kušš. (zdroj: mh)

K iniciatíve mesta sa pripojili viaceré organizácie aj bežní ľudia. Medzi niektorými však vyvolala vášne, na sociálnej sieti píšu nenávistné komentáre.

Štyri hodiny do roka

Súvisiaci článok Väčšie mestá prechádzajú na detské a tiché ohňostroje Čítajte

Používanie zábavnej pyrotechniky je v Nitre povolené len štyri hodiny do roka, počas silvestrovskej noci. Úplný zákaz mesto neplánuje.

„Nad zmenou momentálne neuvažujeme. Uvidíme, ako sa k tomu postavia obyvatelia. Je na nich, ako sa rozhodnú – či si nakúpia pyrotechniku a zaťažia životné prostredie, alebo sa pridajú k našej iniciatíve. Ide o zmenu zvykov,“ povedal primátor.

Myslí si, že by sa Nitrania mali vrátiť k tradícii. „Na námestí by sme veľmi radi videli ľudí s prskavkou, aby to bola pekná oslava Nového roka, kde sa nebudú musieť báť o svoju bezpečnosť.“

Mesto si objednalo odznaky