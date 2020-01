Nitrianske publikum čoskoro rozosmeje i rozplače hviezda kultového slovenského filmu

Pásla kone na betóne (1982), réžia: Štefan Uher. Milka Zimková priniesla do dovtedy cudných Uherových filmov zmyselnosť a telesnosť, ktorá sa prejavuje aj v Johaniných erotických snoch so studňou. Táto slobodná matka je typom multifunkčnej ženy, muži okolo nej ju priťahujú aj odpudzujú. Dlhodobo odmieta kamaráta Bertyho, čím potvrdzuje svojej právo na slobodný výber partnera. „To ta emapcipácia ich popsula. Veru bože, že ani Boh nezna, co chcú a co v ich je,“ komentuje Berty. Ženy sú odolnejšie