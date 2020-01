V centre Nitry platia od januára nové podmienky pre parkovanie

Dva typy parkovacích kariet skončili, mesto zaviedlo jeden nový. Sadzby išli hore, desať ulíc je presunutých do prvého okruhu.

6. jan 2020 o 12:08 Miriam Hojčušová

NITRA. Od januára platia v centre Nitry nové pravidlá pre parkovanie. Zamestnanecké a voľné parkovacie karty postupne končia (podľa dátumu, kedy boli vlani vydané), nové už záujemcom nevydajú. Schválili to vlani poslanci.

Mesto argumentuje, že držitelia spomínaných kariet nemajú prakticky žiadnu motiváciu použiť iný spôsob dopravy jednoducho preto, lebo zaparkujú „priamo v centre na celý deň, a to v cene lístka MHD“. Blokujú tak parkovacie miesta.

Pribudol nový typ karty

Parkovacie karty si od januára môžu kúpiť len ľudia bývajúci v centre mesta. Zdravotne ťažko postihnutí, ak spĺňajú podmienky zo zákona, majú nárok na bezplatnú parkovaciu kartu.

Občianska karta je určená pre osoby s trvalým pobytom v zóne spoplatneného parkovania. Umožní parkovať na dvoch konkrétnych blízkych komunikáciách. Na jednu domácnosť môžu byť vydané len tri takéto karty – cena prvej zostáva 10 eur. Druhá vyjde 30 eur a tretia sto eur na rok.

Novinkou je abonentská parkovacia karta, ktorá je určená pre fyzickú osobu bez trvalého pobytu v spoplatnenej zóne, ide najmä o nájomníkov. Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne dve takéto karty – prvá stojí 100 eur na rok, druhá 200 eur.

Kde zaparkujú?

„Čo bude s nami, čo pracujeme v centre mesta?“ pýtajú sa nespokojní ľudia.

Živnostníčka Veronika z Klokočiny nám do redakcie napísala, že si nevie predstaviť, ako to bude riešiť: „Mala som do decembra ročnú parkovaciu kartu za 170 eur, ktorú som využívala v práci. Naša firma má k dispozícii parkovisko len pre vedenie. Ak prídem bez auta, mám problém stihnúť všetky povinnosti – vyzdvihnúť deti, nakúpiť...“

Veronika tvrdí, že na to, aby platila komerčné hodinové parkovné, nemá dosť vysoký plat.