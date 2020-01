V Nitre by mala vyrásť nová obytná zóna za približne 30 miliónov eur

V mestskej časti Zobor v lokalite Šindolka na ulici Dražovská a Topoľčianska chce investor postaviť celkovo 344 bytov.

7. jan 2020 o 13:16 SITA

NITRA. V Nitre by mala vyrásť nová obytná zóna za približne 30 miliónov eur. V mestskej časti Zobor v lokalite Šindolka na ulici Dražovská a Topoľčianska chce investor postaviť celkovo 344 bytov.

Podľa zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), by súčasťou objektu malo byť 155 dvojizbových bytov s rozlohou do 60 metrov štvorcových úžitkovej plochy, 167 trojizbových bytov do 90 metrov štvorcových a 22 štvorizbových bytov nad 90 metrov štvorcových. V komplexe by mohlo bývať okolo 900 ľudí.



S výstavbou novej obytnej zóny by sa malo začať v roku 2022, ukončená by pritom mohla byť v roku 2028.

"Zámerom navrhovateľa je výstavba na nezastavanom pozemku formou zástavby v bloku alebo vo viacerých blokoch. Bytové domy sú navrhnuté v stavebnom bloku pri miestnych komunikáciách s vnútorným dvorovým priestorom. V polohe s prístupom z Dražovskej ulice a ulice pri Araveri rieši návrh vjazdy do podzemných a nadzemných parkovacích podlaží a päť až šesť nadzemných obytných podlaží a jedno ustúpené obytné podlažie," uvádza sa ďalej v zámere.



V podzemných a v časti nadzemných podlaží budú umiestnené prevádzkové priestory parkovacích garáží, technické vybavenie objektu a skladové príslušenstvá bytov. V nadzemných podlažiach a v ustúpenom nadzemnom podlaží budú bytové jednotky. Celkovo by v parkovacích garážach komplexu malo byť 442 parkovacích miest a pri miestnych komunikáciách mimo pozemok zástavby ďalších 52.