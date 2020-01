20 rokov je krásne jubileum

Zozbierali sme niekoľko vyjadrení po vydarenom jubilejnom 20. ročníku turnaja o Pohár firmy TIBI. Prvenstvo po roku opäť obhájilo mužstvo z Hornej Kráľovej.

8. jan 2020 o 10:30 Martin Kilian

Tibor Rábek, firma TIBI: „Dvadsať rokov je krásne jubileum. Mali by to zhodnotiť iní, ale ja som rád, že aj dnešný turnaj dopadol úspešne, hoci sme boli svedkom aj emócií, ale tie patria k futbalu. Prišla bohatá divácka kulisa, stretli sa funkcionári klubov z okresu, ktorý som mohol už po 20. krát privítať. Dúfam, že o rok bude náš turnaj pokračovať. Poďakovanie patrí primátorovi Šale Jozefovi Belickému za podporu a pánom Kormanovi a Kilianovi, ktorí boli pri založení turnaja a pomáhajú nám dodnes.“

Ladislav Kokeš ml., tréner H. Kráľovej: „Sme radi, že sme sa opäť stretli s priateľmi. Zápasy boli tesné, malo to „grády“. Vo finále sa hralo veľké derby, nič mu nechýbalo. Vyhral šťastnejší. Zahrali si všetci z nášho kádra, o to viac ma to teší, že každý má podiel na úspechu. Turnaj má už 20 rokov, je to neuveriteľné. Aj dnes prišlo veľa ľudí a bol to super deň.“

Gabriel Vrba, tréner Močenku: „Sme radi, že máme v Šali takýto turnaj. Našou ambíciou bolo bojovať o medaily. Vyhrali sme veľa zápasov, chýbalo urobiť posledný krok. V 20. ročníku vyšlo vysnívané finále, ešte na súpera musíme trošku dotrénovať, ale myslím, že sme na dobrej ceste. Turnaj má veľkú kvalitu, finále bolo vyhecované, ľudia sa bavili, my sme našich verných fanúšikov nesklamali. Víťazom gratulujem.“

Denis Rábek, hráč víťazov: „Celý rok sa tešíme na tento turnaj, pre dedinských futbalistov je to sviatok. Stretnutia boli napínavé, mali sme aj trošku šťastia v niektorých zápasoch. Boli sme favoriti. Prekvapil Trnovec, že vyradil silný Neded. Z triumfu sa nesmierne tešíme, obhájili sme prvenstvo, čo nás samozrejme teší, mali sme tu veľa fanúšikov, sme radi, že sme ich potešili, hrali sme hlavne pre nich.“