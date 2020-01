Mikula: Napravili sme si chuť. Scherhaufer: Zbehy hrali najlepší futbal

Aj druhý ročník patanského turnaja sa vydaril. „Je to zaujímavá konfrontácia a bude fajn, keď sa z turnaja stane tradícia,“ zaznelo.

11. jan 2020 o 22:39 Martin Kilian

Novoročný turnaj piatoligistov Stred proti Juh má znovu víťaza z okresu Nitra. Starosta obce Pata Jozef Berčík blahoželal futbalistom TJ Slovan Zbehy. Zozbierali sme vyjadrenia z táborov štyroch najlepších mužstiev na turnaji.

Lukáš Mikula, kapitán Zbehov: „Prišli sme sem ako partia schuti si zahrať, bez tlaku. Nemysleli sme na víťazstvo, ale prekvapili sme. Všetko vyšlo na jednotku. Boli tu kvalitné tímy, nečakali sme, že postúpime cez Patu, lebo tá je doma silná. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, aj našim fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť. Turnaj bol super, paráda, musíme Patanom poďakovať. Napravili sme si chuť po turnaji v Nitre, kde sme hrali katastrofálne. Pre zbežský futbal je to veľký úspech, ktorý musíme osláviť. Boli sme tu prvýkrát, hádam nás zavolajú aj o rok, cha-cha.“

Róbert Scherhaufer, tréner Šoporne: „Turnaj bol znova aj tento rok super zorganizovaný. Keď sa z neho stane tradícia, bude to fajn, pretože majú možnosť proti sebe súperiť dva regióny a je to zaujímavá konfrontácia pre mužstvá. Turnaj priniesol veľa emócií, boli tu super zápasy, hralo sa na vysokej úrovni. Ja som na svojich chalanov hrdý, ukázali charakter a potenciál. Som rád, že si to užili, pretože s tým sme sem aj išli. Víťazom gratulujem. Zbehom patrí prvenstvo objektívne, pretože hrali najlepší futbal.“

Gábor Sánka, hráč TJ Janíky: „Turnaj bol dobre zorganizovaný, bez ťahania času, mužstvá boli kvalitné. Odohrali sme dobré zápasy, na začiatku turnaja sa nám darilo, hoci sme v bráne mali hráča z poľa. Myslím si, že potom na nás trochu doľahla únava. Keby sme mali trošku viac šťastia, mohli by sme sa dostať aj do finále. Gratulujeme víťazom, sme radi, že sme sa mohli zúčastnili na kvalitnom turnaji a chceme sa poďakovať za to, že nás pozvali!“

Lukáš Herák, tréner Paty a organizátor: „Z umiestnenia nášho mužstva trošku prevláda sklamanie, lebo 20 sekúnd nás delilo od finále. Skončili sme tretí, je to lepšie ako vlani. Škoda, možno o rok už vyjde to vytúžené finále. Ako organizátor som s turnajom veľmi spokojný, znova sme naplnili celú halu. Všetci zúčastnení boli spokojní, a to je základ. Dúfam, že o rok bude tradícia bude pokračovať. Chcel by som sa poďakovať aj rozhodcom na čele s Ladislavom Prešinským, ktorí turnaj zvládli na jednotku. Vďaka patrí aj ľuďom, ktorí spoluorganizovali tento turnaj, a starostovi obce Pata Jozefovi Berčíkovi.“