Deťom ukázali nahotu a násilie

Témy poňali a spracovali veľmi osobitne.

15. jan 2020 o 11:50 Dominika Cunevová

NITRA. Nahí ľudia, smrť, staroba či rôzne formy násilia. Takýmito témami prekypujú nielen súčasné médiá, ale aj kniha kníh – Biblia. Nie príliš ortodoxne sa náboženská tematika premietla aj do diel výstavy Starí majstri a my, ktorá sa každý december otvára v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Umelci aj deti z horších sociálnych pomerov

„Výstavu tu robíme už niekoľko desaťročí s tým, že sa, samozrejme, vyvíjala. Celé to začal Ľudovít Bebjak, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami,“ prezradil riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko. Projektu sa ujal syn nebohého umelca, Pavol Bebjak, ktorý ho poňal zo širšieho záberu.

Diela nepochádzajú len od jedného autora, ale účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED vo Vsetíne a od hostí, výtvarníkov spriaznených so Združením výtvarníkov sv. Lukáša. V posledných rokoch sa k nim pridali aj deti z Orechovho dvora a ako vraví riaditeľ múzea, mnohí túto aktivitu oceňujú.

Pestrosť výstavy nespočíva iba v rôznorodosti výtvarných štýlov, ale aj vo vekovom rozdiele medzi jednotlivými autormi.

„Vystavujú tu deti od siedmich rokov, najstarší z vystavujúcich bude už pomaly dôchodcom. No ak človek má cit pre výtvarné umenie, rozmýšľa trochu inak. U detí, tínedžerov i dospelých sa vždy nájdu podnety, s ktorými človek ani tak často nepočíta. V tom je táto práca podnetná, pretože každá skupina tému inak pochopí a inak rozvinie, čo je veľmi obohacujúce a vždy ma to prekvapí,“ uviedol pedagóg Pavol Bebjak.

Surovosti v náboženstve

Jediné, čo všetky diela prepája, je nemeniaca sa náboženská tematika výstavy. Tento rok vznikla na základe podnetu kalendára z roku 2006.

„Myslím si, že kresťanských tém je v súčasnom umení málo. Sú to krásne témy – alegorické a biblické a povedal by som, že veľmi podnetné aj pre súčasnú dobu. Tieto témy sa snažím ako učiteľ na umeleckej škole s deťmi rozvíjať a to nie veľmi ortodoxne a možno trochu netradične,“ zhodnotil Bebjak.