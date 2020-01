Divadlo otvára svoje strážené zákulisie verejnosti

Vďaka sérii podujatí môžu diváci spoznať hercov aj po iných stránkach.

17. jan 2020 o 10:30 Dominika Cunevová

NITRA. Do divadla sa mnohí vyberú kvôli zábave, kultúrnemu vyžitiu či relaxu. Unikajú od každodennej rutiny cez príbehy iných ľudí, do ktorých sa na čas vžijú herci. No aj tí si od náročných úloh potrebujú oddýchnuť a na to im slúži špeciálne miestečko, ktoré je pred zrakmi všetkých dokonale skryté.

V Divadle Andreja Bagara v Nitre je ním divadelný bufet, do ktorého počas tejto sezóny môžu nahliadnuť aj diváci prostredníctvom série podujatí pod názvom Večer v zákulisí. Najbližšie bude už vo štvrtok 23. januára o 18.30 hodine.

Miesto osláv i bitiek

Keď sa niekedy pustíte do rozhovoru s divadelníkmi, skoro každá bájna historka má počiatok práve v bufete. Vysedávali v ňom legendy ako Jozef Dóczy, Milan Kiš či Jozef Bednárik a v ich tradícii pokračuje aj súčasný divadelný kolektív. Trávi tu čas pred, počas a často i dlho po predstaveniach.

Udial sa tu napríklad aj medializovaný incident s bývalými členmi interného umeleckého súboru Romanom Poláčikom a Martinom Šalachom, ktorý mal za následok ich odchod. Napriek tomu si bufet zachováva kúzelnú atmosféru, ktorú však nemôže zažiť každý. Okrem zamestnancov sa doň ľudia dostanú väčšinou iba na pozvanie. Výnimku tvorí projekt Večer v zákulisí, ktorý tieto netradičné priestory sprístupní aj verejnosti.

„Už keď sme tento priestor pred dvomi rokmi rekonštruovali, mali sme zámer, že sa tu budú robiť aj podujatia pre verejnosť. Samozrejme nie veľmi často, keďže je to naozaj priestor, ktorý je primárne určený pre hercov a tím ľudí, ktorí pracujú na predstaveniach,“ vysvetlila projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.

„Dúfam, že sa nám týmito večermi podarí či už mladým, alebo starším ľuďom priblížiť naše zákulisie a začnú divadlo vnímať z hlbšej stránky,“ uviedol herec a šéf umeleckého súboru DAB Juraj Ďuriš. „Je na nich prítomných aj niekoľko mojich hereckých kolegov, čo je taká pridaná hodnota, “ dodal.

Herci ukážu iný ako herecký talent