Súťaž Výtvarné spektrum poskytne priestor neprofesionálnym výtvarníkom

17. jan 2020 o 11:59 TASR

NITRA. Neprofesionálni výtvarníci z nitrianskeho regiónu majú aj tento rok možnosť zapojiť sa do postupovej umeleckej súťaže Výtvarné spektrum. Prihlášky do 57. ročníka podujatia môžu posielať do 23. januára.

Záujemcovia sa môžu zúčastniť svojimi dielami, ktoré musia priniesť do Krajského osvetového strediska (KOS) v Nitre. "Ešte v januári zasadne odborná porota a rozhodne na základe stanovených kritérií o tom, ktoré práce postúpia do výstavnej kolekcie, i o tom, ktoré z nich získajú ocenenia," uviedla Zdenka Smrečková z KOS.

Ako doplnila, výstava najlepších prác sa uskutoční od 13. do 28. februára v nitrianskom KOS. Rozborový seminár s členmi odbornej poroty a slávnostné vyhodnotenie sa bude konať 13. februára. "Súťaž je príležitosťou pre každého, kto vo voľnom čase maľuje a rád tvorí výtvarné diela," dodala Smrečková.