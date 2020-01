O spoplatnení parkovísk budú v Galante rokovať opäť

Primátor Galanty nepodpísal uznesenie.

19. jan 2020 o 15:28 Denisa Miklášová

GALANTA. Mestskí poslanci schválili koncom roka spoplatnenie troch verejných parkovísk v centre mesta. Zmena mala nastať už o niekoľko týždňov. Spustenie spoplatneného parkovania malo nastať ihneď po tom, ako mesto zakúpi a osadí parkovacie automaty.

K zmene však zatiaľ nepríde, poslanci budú musieť návrh schvaľovať opäť. Primátor Peter Paška totiž uznesenie nepodpísal.

Dôvodom sú peniaze

Zmena pravidiel v parkovaní sa bude týkať troch parkovísk v centre mesta – pri mestskom úrade, pri Mestskom kultúrnom stredisku a pri mestskej tržnici.

Ich spoplatnenie sa kvôli nepodpísaniu uznesenia o niečo posunie. Dôvody primátorovho rozhodnutia sú finančné.

„Bola to nešťastná zhoda okolností. Stanovisko našej auditorky k parkovacej politike v meste sme dostali až po zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zo stanoviska vyplýva, že ak by parkovaciu službu vykonávali Technické služby Galanta, museli by odvádzať štátu DPH-áčku vo výške 20 percent. Zároveň by tam boli ďalšie poplatky spoločnostiam, ktoré by realizovali sms parking. Viac peňazí by išlo preč z mesta, ako by nám v ňom ostalo. Ja som sa obyvateľom zaviazal, že maximum vyzbieraných peňazí pôjde do rozvoja parkovacej politiky a výstavby parkovísk, “ vysvetlil primátor Peter Paška.

Pripravia nový návrh

Spoplatnenie troch parkovísk však napriek tomu v meste nastane. Novým zámerom je, aby výber parkovného prechádzal priamo cez mesto. Radnica pripraví návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorý predloží mestským poslancom na niektorom z najbližších zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Správcom a realizátorom parkovacieho systému bude mesto. Zároveň bude potrebné urobiť aj ďalšie kroky,“ hovorí primátor.

Ako dodal, posilniť bude potrebné aj rady mestskej polície, ktorá bude vykonávať kontrolnú činnosť. „Dnes máme platené parkovisko za obchodným domom Mladosť a výťažnosť z tohto parkoviska sa pohybuje okolo 6-tisíc eur ročne.

Vzhľadom na obrovskú plochu je to málo. Absentuje náležitá kontrola,“ vyjadril sa prednedávnom viceprimátor mesta Miroslav Psota.

K veľkému časovému posunu nedôjde

Zavedenie spoplatneného parkovania na troch mestských parkoviskách sa tak posunie, o dlhé časové obdobie by však ísť nemalo. „Možno stratíme mesiac, dva,“ myslí si Peter Paška.

Spoplatnenie troch centrálnych parkovísk by nemalo byť prvým a zároveň posledným krokom v zmenách parkovacej politiky v meste. Radnica plánuje zaviesť regulované parkovanie v celej Galante. Situácia s parkovaním je kritická aj na sídliskách.