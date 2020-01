Otužilcom sa podarilo prekonať rekord

Spolu s plavcami z celého Slovenska sa v jazere okúpal aj primátor.

19. jan 2020 o 18:56 Dominika Cunevová

NITRA. Pokorili rekord! Ani hmla a sneženie neodradili otužilcov, ktorí sa stretli na jubilejnom desiatom ročníku Zimného plávania v nitrianskom mestskom parku. Zdalo sa, že nevľúdne počasie ich ešte viac vyburcovalo a spoločne prelomili rekordnú účasť spred dvoch rokov. Do ľadového jazera sa tentokrát nahrnulo až 305 otužilcov z celého Slovenska.

Príroda však organizátorom nepriala tak, ako by si želali. „Museli sme včera celý deň vypilovať ľad, ktorý má hrúbku asi päť centimetrov. Poslali sme na ľad ľahšieho pilčíka, no napriek tomu sa okúpali oblečení aj niekoľkí chalani, no nakoniec sme to zvládli,“ priznal Marek Pozdech z OZ Ľadové medvede spod Zobora, ktoré spolu s mestom a Slovenským rybárskym zväzom akciu organizovalo.

Zdravý životný štýl či trend?

Zimné otužovanie sa v spoločnosti akoby stáva čoraz väčším trendom. „Je to obľúbené na celom Slovensku. Rastie aj počet klubov. Počas víkendov usporadúvajú akcie a stáva sa, že sú v jeden deň aj dve. Keď som pred desiatimi rokmi začínal, absolvoval som okrem jednej všetky akcie, ktoré sa na Slovensku robili, dnes už to možné nie je,“ skonštatoval Pozdech.

Ľudí k otužovaniu vedú rôzne dôvody. „Prospieva to najmä imunite, ale sú ľudia, ktorí do toho idú s tým, že majú studené nohy a ruky, iní zase problémy s chrbticou či dvojtýždňové nádchy a chcú vyskúšať, či sa to dá týmto vyriešiť.“

Podľa neho pri otužovaní neexistuje vekové obmedzenie. Dôležité je najmä pravidelné dýchanie.Upozornil ale, že chladná voda nemusí prospieť každému.

„Zo zdravotného hľadiska je v takejto ľadovej vode povolených maximálne 22 minút. Je to nebezpečné, pokiaľ má človek srdcové choroby či iné a nekonzultoval to s lekárom. Našťastie, za desať rokov, počas ktorých organizujeme túto akciu, som nezažil, že by niekomu prišlo zle.“

Neodporúča však otužovanie osamote. „Vždy je lepšie, keď sú minimálne dvaja, no najlepšie traja až štyria ľudia v prípade, že by sa niečo stalo,“ dodal.

Ľadovú vodu okúsil aj primátor Nitry Marek Hattas. (zdroj: Dominika Cunevová)

Zaplával si aj primátor