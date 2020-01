Lyže, vzduchovky a granáty odložili. V Hostí môžu chystať novú trofej

Jeden z najchladnejších behov v regióne odštartoval tohtoročnú sezónu.

20. jan 2020 o 10:07 Martin Kilian

Pretekári vyrážajú na bežkách po zasneženej trati starej úzkokoľajky, kadiaľ sa vozilo drevo z Jedľových Kostolian cez Hostie do Topoľčianok. V amfiteátri majú streľbu zo vzduchovky, na futbalovom ihrisku hádžu granátom.

Takto kedysi vyzerali preteky na počesť dvojice partizánov, ktorí padli v boji o oslobodenie obce Hostie. Klimatická zmena urobila svoje, zo zimného "triatlonu" zostal už len klasický beh, ale úcta k veľkému dňu v histórii obce sa nemení.

Memoriál Michala Jurku a Michala Olejára napísal už svoj 75. ročník. Vedenie obce tradične dbá na patričný oficiálny program podujatia. Vence sa kladú na cintoríne, ako aj pri pamätníku v strede obce, na pietnom akte nechýbali vzácni hostia i vojaci protilietadlovej jednotky. Prišiel aj župan NSK Milan Belica a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Pretekári si v nedeľu slniečko neužili, zo zamračenej oblohy trošku snežilo. Bežcom sa však nešmýkalo.

V hlavných kategóriách (9 km, resp. 4,5 km) bežalo 66 účastníkov a pred nimi si zasúťažilo 66 detí. Vzácna zhoda. Našťastie, v tomto čísle nie je žiadna nekalá symbolika... V detských kategóriách najviac prvenstiev získal AK Zlaté Moravce.

"S počtom účastníkov sme spokojní, hoci tentoraz chýbali dorastenky, ale zasa vynahradili to dámy, veteránky. Na pretekoch sa vždy radi vyšantia aj deti, ktoré sa tešia sa na medaily a odmeny," vraví starosta Peter Štepianský.

Na podujatí nechýbali jeho kolegovia zo zastupiteľstva, ale aj starostovia Obýc, Topoľčianok a starostka Vyšného Slavkova (odtiaľ pochádzal jeden z padlých partizánov).

S organizáciou pomohli miestni dobrovoľníci, členovia futbalového klubu, o zdravie sa postaral Červený kríž. Nechýbalo ani občerstvenie.

V hlavných kategóriách na trati s menším prevýšením splnili rolu favorita slovenskí reprezentanti Veronika Zrastáková a Gabriel Švajda. Rodák z Dvorov nad Žitavou bol o 15 sekúnd rýchlejší ako pred rokom.

"Na začiatok roka sú to také "odrazové" preteky. Bol to veľmi dobrý tréning v rámci prípravy. Trať bola menej šmykľavá ako vlani, ani počasie nebolo až také chladné," rozhovoril sa Gabriel Švajda, ktorého veľmi potešilo aj druhé miesto jeho snúbenice Janky Šimunkovej.

Gabriel Švajda priniesol ráno do Hostia z domu putovný pohár, ale o pár hodín si ho znovu nabalil do auta. "Keď vyhrám o rok, tak mi zostane, takže organizátori vraj musia dať vyrobiť nový. Teším sa, že mám na úvod roka dobrú formu. Verím, že na ďalšom ročníku ma mladší bežci viac ponaháňajú," dodal 35-ročný Švajda.

Zaujímavosťou týchto pretekov je, že sa na nich neplatí žiadne štartovné, napriek tomu si najlepší odnesú pekné ceny. "Ja by som to rád tak zachoval aj do budúcna. Je to beh oslobodenia obce a úcty k obetiam vojny, preto nie som za vyberanie štartovného. Radšej oslovím sponzorov, domácich aj z regiónu, aby po troške prispeli. Samozrejme, podporil nás aj Nitriansky samosprávny kraj," dodal starosta Štepianský.

Z výsledkov:

9 km

Muži do 39 rokov: 1. Gabriel Švajda (#ajlavrun) 30:43, 2. Martin Turček (Krásno) 31:55, 3. Vladimír Kováč (ŠK Achilles Handlová) 32:12, 4. Adam Kĺbik (BK Duslo) 32:30, 4. Matej Páleník (BK Pyxida Č. Kľačany) 33:37, 6. Andrej Balla (ŠK Pre Radosť) 36:23.

Muži 40-49 rokov: 1. Dušan Škerlanec (Nitra) 34:26, 2. Henrich Pršek (AK Bojničky) 35:01, 3. Vincent Sýkora (Obyce) 35:34, 4. Mario Ondriaš (Tribosport ZM) 36:58.

Muži 50-59 r.: 1. Ján Môcik (B. Bystrica) 35:19, 2. Milan Potančok (Atléti BS) 36:44, 3. Marian Almáši (AK Veterán Ba) 37:41, 4. Jaroslav Baťo (BK Pyxida Č. Kľačany) 39:13.

Muži od 60 r.: 1. Pavol Vanko (Partizánske) 42:55, 2. Ján Rakica (BK JaMaRa) 43:03, 3. Peter Gurina (Nitra) 44:16, 4. Peter Urbanovič (BK Pyxida) 45:48.

4,5 km

Dorastenci: 1. Peter Šútor (Hostie) 15:46.

Ženy do 39 r.: 1. Veronika Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) 15:27, 2. Jana Šimunková (AC Šurany) 17:23, 3. Katarína Glatzová (UK Bratislava) 19:23.

Ženy od 40 r.: 1. Iveta Furáková (Svetielko nádeje) 17:21, 2. Daniela Kalužná (BMSC) 18:13, 3. Emília Véghová (Želiezovce) 19:53, 4. Elena Béberová (Húrky ZM) 21:03.

Víťazi detských kategórií: Alex Krajčovič (AK Zlaté Moravce), Isabela Jansová (Myjava), Peter Kečkár (Vlčany), Michaela Palášthyová (B. Bystrica), Jozef Husár (Hostie), Viktória Kocianová (Hostie), Samuel Šlúch (B. Bystrica), Henrieta Horváthová (AK Zlaté Moravce), Ivan Šlúch (B. Štiavnica), Timea Fernerová (AK Zlaté Moravce).