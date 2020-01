Nitrianski basketbalisti postúpili do nadstavby I. ligy

Po ročnej pauze, vlaňajšom nie veľmi úspešnom vstupe do 1. ligy mužov, sa nitrianskym basketbalistom konečne podarilo postúpiť v 1. lige mužov zo základnej skupiny do nadstavby.

22. jan 2020 o 10:25 red.

V skupine Západ si pripísali na konto 6 výhier a 4 prehry. Posledný zápas odohrali Nitrania s nádychom krajského derby na palubovke Levíc, ktoré zdolali 83:72. „Zo začiatku sme dokázali u súpera diktovať tempo, akonáhle sme prestriedali, Levičania sa na nás bodovo doťahovali. I keď sme vedeli, že v tomto zápase už o nič nejde a postup zo skupiny máme istý, nechceli sme zápas podceniť. Opäť si zahrala celá lavička, vrátane našich juniorov, čo je plus,“ zhodnotil duel tréner Peter Seman. Spolu s Nitranmi si postup zo skupiny ZÁPAD zabezpečila aj Považská Bystrica a basketbalisti Žiaru nad Hronom. Basketbalisti spod Zobora si tak po niekoľkých rokoch znova zmerajú sily aj s Banskobystričanmi, Košičanmi a oboma žilinskými klubmi, ktoré postúpili do nadstavby zo skupiny Východ. Je sa teda na čo tešiť. „Po prvej sezóne mužov Nitry v 1. lige SBA, ktorá sa nie celkom vydarila, teraz muži postúpili do nadstavby 1. ligy o 1. – 7. miesto, a tak nás čakajú veľmi, na slovenské pomery, kvalitné basketbalové zápasy. Podarilo sa nám začleniť našich mladých juniorov medzi starších hráčov ako aj hosťujúcich hráčov z extraligy, ktorí nemajú veľkú minutáž a spolu vytvorili dobrý kolektív. Naši juniori, pre ktorých to celé robíme, našli motiváciu a vzory v extraligových hráčoch a lepšie vidia aj svoju perspektívu. Všetkých, ktorí majú radi basketbal, pozývame do haly SPU, kde budeme tieto zápasy hrať počas zvyšku sezóny,“ zhodnotil postup Nitranov vedúci družstva Jozef Mečiar.

Boje o 1.-7. miesto odštartujú 26. 1. Nitrania si tak splnili prvý čiastkový cieľ. Teraz majú šancu zabojovať o čo najvyššie priečky a následnú účasť v takzvanom Final Four 1. ligy mužov (23.-24. 5.), ktorého sa zúčastnia 4 najlepšie družstvá. Zverenci Petra Sema privítajú hneď v úvode nadstavby atraktívneho súpera. Na domácej palubovke v športovej Hale SPU hostia túto nedeľu o 16. h družstvo BK Slávia Žilina „B“, ktoré je „béčkom“ extraligovej Žiliny. Vstup na domáce basketbalové zápasy je zdarma. Skupina o 1.- 7.miesto: BKM SPU Nitra, Žilina B, Academic ŽU Žilina, Slávia Košice, Považká Bystrica, Banská Bystrica, Žiar n/H.