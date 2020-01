Žiaci majú Pohár ACT

Štrnásť tímov starších žiakov si v sobotu 25. januára zmeria sily na tradičnom turnaji ObFZ v Nitre. Medzinárodné podujatie bude mať 21. ročník, dejiskom bude mestská hala.

22. jan 2020 o 9:35 Martin Kilian

Turnaj určený pre tímy starších žiakov zo súťaží ObFZ Nitra sa bude konať siedmy rok pod hlavičkou o Pohár firmy ACT Nitra. Družobný zväz z Olomouca budú zastupovať tímy Litovel a Haňovice.

Štrnásť tímov je rozdelených do jednej štvorčlennej a dvoch päťčlenných skupín. Z áčka postúpia dve mužstvá, zo skupín B a C pôjdu ďalej po tri mužstvá. To je spolu 8 tímov do štvrťfinálového pavúka.

Maratón 34 zápasov štartuje už o 7.45 h. Hrá sa na registračné preukazy, 4+1, bez mantinelov, na brány 5x2 m. Prvenstvo z vlaňajška budú obhajovať Zbehy.

Organizátori z Komisie mládeže ObFZ Nitra rozdelili tímy do skupín takto: Skupina A: ČFK Nitra B, Zbehy, V. Zálužie, Vinodol. Skupina B: Litovel, Vlčany, Nevidzany, Močenok, Lukáčovce. Skupina C: Haňovice, Čeľadice, Mojmírovce, Jelenec, Branč.

Program

SKUPINA A (17 min.): 7.45 ČFK Nitra B – Vinodol, 8.04 Zbehy – V. Zálužie, 8.38 Zbehy – Vinodol, 8.57 ČFK Nitra B – V. Zálužie, 9.31 V. Zálužie – Vinodol, 9.50 ČFK Nitra B – Zbehy.

SKUPINA B (13 min.): 8.23 Nevidzany – Lukáčovce, 9.16 Vlčany – Močenok, 10.10 Litovel – Lukáčovce, 10.25 Nevidzany – Vlčany, 11.10 Litovel – Močenok, 11.25 Vlčany – Lukáčovce, 12.10 Nevidzany – Močenok, 12.25 Litovel – Vlčany, 13.10 Močenok – Lukáčovce, 13.25 Litovel – Nevidzany.

SKUPINA C (13 min.): 10.40 Haňovice – Branč, 10.55 Mojmírovce – Jelenec, 11.40 Čeľadice – Branč, 11.55 Haňovice – Mojmírovce, 12.40 Čeľadice – Jelenec, 12.55 Mojmírovce – Branč, 13.40 Haňovice – Jelenec, 13.55 Čeľadice – Mojmírovce, 14.10 Jelenec – Branč, 14.25 Čeľadice – Haňovice.

ŠTVRŤFINÁLE (14 min.): 14.40 A1 – B3, 14.56 C1 – B2, 15.12 A2 – C2, 15.28 B1 – C3.

SEMIFINÁLE (14 min.): 15.44 víťazi 1. a 2. štvrťfinále, 16.00 víťazi 3. a 4. štvrťfinále.

O 3. MIESTO (14 min.): 16.16.

FINÁLE (14 min.): 16.32.

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI: OFS Olomouc (2004, 2005, 2006, 2010, 2012), Alekšince (2000, 2013, 2014), Čakajovce (2001, 2002), Ivanka (2009 a 2016), N. Hrnčiarovce (2003), Chrenová C (2007), ČFK Nitra B (2008), V. Zálužie (2011), Nevidzany (2015), Čeľadice (2017), Náklo (2018), Zbehy (2019).