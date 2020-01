Nitra Knights pod taktovkou trénera z USA!

Americký futbal naberá na popularite aj v našich končinách a vďaka tomu k nám čoraz viacej prichádzajú hráči a tréneri spoza oceánu. Výnimkou nie je ani klub spod Zobora, ktorého opraty do rúk vzal nový tréner z USA Phillip Hilderbrand.

22. jan 2020 o 9:52 Zbislav Oťapka

Rodák z Kolumbie v Južnej Karolíne sa venuje americkému futbalu už od školských čias. Vyštudoval univerzitu Ben Lippen a hrával na mnohých pozíciách, jeden rok strávil na univerzite v Kentucky. Svoje skúsenosti prináša na európsku scénu už 15 rokov a značne prispieva na rozvoj tohto športu v našich končinách.

Inak tomu nebude ani v Nitre, kde už hneď od svojho príchodu pomáha s rozvojom mládeže. Klub oficiálne oznámil, že otvára futbalové mužstvo v kategórii U12. Informácie o tomto projekte sa budú ešte postupne zverejňovať.

Sympatický chlapík priznáva, že je z práce v Nitre nadšený. Všetko podľa neho funguje na výbornej úrovni a možnosť pracovať v Nitre berie ako obrovskú príležitosť posunúť miestny futbal na vyššiu úroveň.

„Väčšina ľudí, ktorá pracuje v športovej oblasti, chce vďaka futbalu a športu obecne prospievať komunite, v ktorej žije. Ani ja nie som iný. Život aj šport majú svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať a to sa snažím vštiepiť svojim hráčom, a tým pracujem aj na ich osobnostiach, aby boli prínosom pre spoločnosť ako takú,“ predstavil svoju ideu americký kouč.

„Chcel by som všetkých, ktorých zaujíma americký futbal a chceli by niečo pre seba začať robiť, pozvať, nech sa pridajú k našej veľkej rodine,“ dodáva nakoniec.