Behúlová vo finále

V januári sa konal v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave turnaj juniorov ITF druhej najvyššej kategórie.

23. jan 2020 o 10:00 Zbislav Oťapka

Na turnaji účinkovala aj tenistka z Nitry Bianca Behúlová, ktorá síce nebola v role favoritky, no napriek tomu dokázala zaznamenať výborný výsledok.

Ako nenasadená hráčka pod vedením trénera Hrtunáčka sa postupne prebojovala až do samotného finále. V prvom kole zdolala Kanaďanku Stakušič dvakrát 6:4, v druhom kole siedmu nasadenú Rusku Maklakovú 7:6 a 6:4, v treťom kole favorizovanú druhú nasadenú tenistku z Česka Palicovú opäť dvakrát 6:4 a v semifinále Rusku Barkovú 6:3, 4:6 a 6:2.

Vo finále narazila na tretiu nasadenú Faleiovú z Bieloruska. Po výborne rozohratom prvom sete, keď viedla už 5:4, nakoniec prehrala po trojsetovej bitke 5:7, 6:3 a 2:6. Prehra vo finále síce zamrzí, no i tak predviedla Bianca skvelý turnaj a obsadila skvelé druhé miesto.