Vojna ovplyvnila aj život Židov a Rómov v Nitre

Nemohli sa prechádzať po korze, na kúpalisko mali vstup zakázaný.

23. jan 2020 o 9:28 Dominika Cunevová

NITRA. Obmedzovanie základných slobôd, arizácia a deportácie do koncentračných táborov. Kruté praktiky počas druhej svetovej vojny zasiahli do práv židovského obyvateľstva v mnohých krajinách.

Následky vtedajšej ideológie pocítili aj Židia na Slovensku. V Nitre išlo v podstate o zlikvidovanie takmer celej židovskej obce, ktorá v tých časoch mala 6-tisíc obyvateľov.

Mohlo by vás zaujímať Rodičia jej najskôr pomoc bezdomovcom zakazovali, sama mala predsudky Čítajte

Osudy nitrianskych Židov a Rómov v rokoch 1939 až 1945 odhaľuje projekt Boli iní? v Ponitrianskom múzeu.

Známe miesta

Zážitok v podobe interaktívnej výstavy má v spolupráci s múzeom na svedomí Katedra histórie UKF v Nitre a občianske združenie Detské múzeum Severka. Cieľovými návštevníkmi sú žiaci základných a stredných škôl, pre ktorých môže výstava predstavovať formu doplnkového neformálneho vyučovania v rámci dejepisu.

Súvisiaci článok Deťom ukázali nahotu a násilie Čítajte

„Ústrednou témou je priblížiť deťom zlo, ktoré bolo napáchané počas totalitného režimu Slovenského štátu v uliciach mesta Nitra na príklade zákazov a zásahov do každodenného života Židov,“ hovorí Silvia Eliášová, riaditeľka občianskeho združenia Detské múzeum Severka.

Keďže si uvedomujú náročnosť témy, chcú deťom pochmúrnu tematiku priblížiť ohľaduplne a zaujímavým spôsobom. Koncept výstavy postavili na miestach, ktoré sú deťom dobre známe, s odkazmi k historickému obdobiu.

„Ak by sme použili iba historické dobové fotografie, tak by deti nemuseli mať pocit, že hovoríme o ich meste, už by ho nespoznávali. Mesto sa odvtedy veľmi zmenilo. Ale ak im ukážeme aj súčasnú podobu a priradíme k tomu informáciu z minulosti, tak to bude pre ne presvedčivejšie a uveriteľnejšie,“ objasňuje

rozhodnutie Eliášová.

Osud konkrétnej rodiny

Prednášku spojili aj s konkrétnymi tvárami, a to s rodinou inžiniera Felsenburga, ktorý bol v tej dobe v meste významnou spoločenskou osobnosťou.