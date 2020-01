Pojednávanie s bývalým príslušníkom SIS súd odročil na marec

Exsiskára policajti zadržali ešte v roku 2015 v Bratislave v rámci akcie Matrac. Podľa vyšetrovateľov sa mal ešte v roku 2010 spolčiť s ďalšími osobami, s ktorými chcel krátiť DPH a neoprávnene si nárokovať jej vrátenie.

22. jan 2020

NITRA. Na okresnom súde malo v stredu pokračovať hlavné pojednávanie s bývalým príslušníkom SIS Dušanom K. Napokon ho však odročili na marec.

Dušan K. spolu so skupinou ďalších troch mužov čelí obžalobe z podvodov s DPH a z nedovoleného ozbrojovania. Marian K. obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka mal mať práve pod jeho menom vo svojom mobile uložený kontakt na Alenu Zs. obžalovanú v rovnakej veci.

Na pojednávanie do Nitry v stredu neprišiel jeden z obžalovaných. "Túto neprítomnosť považuje súd za prekážku v konaní," skonštatoval predseda senátu a odročil hlavné pojednávanie na 23. marca.

Dušan K. mal podľa medializovaných informácií pôsobiť v SIS v čase, keď jej šéfoval Ivan Lexa a zameriavať sa na kompromitáciu opozičných politikov a novinárov.

Malo ísť o fiktívne obchody s ortopedickými matracmi, pracovnou obuvou a reklamnými bannermi. Celkovo si mala skupina obžalovaných mužov uplatniť nárok na vrátenie DPH vo výške viac ako 600.000 eur a skrátiť daň v hodnote 1577 eur. Z ich uplatneného nároku im bolo vyplatených necelých 70.000 eur.

Pri zadržaní Dušana K. mali policajti v jeho aute nájsť aj zbrane so zbrúsenými sériovými číslami. Bývalý príslušník SIS tak bol okrem daňových únikov obvinený aj zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.