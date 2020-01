Dlhoročný kapitán ukončil aktívnu kariéru

Odchovanec FC Nitra a dlhoročný kapitán Miloš Šimončič sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec.

23. jan 2020 o 9:39 Zbislav Oťapka

Koncom roka 2019 mu vypršala zmluva a Šimončič sa rozhodol, že už je ten správny čas skončiť s aktívnym futbalom. „Rozhodnutie z mojej strany nebolo jednoduché, zvažoval som či pokračovať alebo nie. Po rozhovore s rodinou som sa rozhodol nepokračovať v kariére profesionálneho futbalistu a venovať svoj čas rodine. Pribúdajú nám školské povinnosti a nebolo by správne , ak by som to všetko nechal na manželku. Som vďačný za každú jednu minútu strávenú v kruhu svojej rodiny. Samozrejme šport, ale hlavne futbal mám v krvi, tak sa ho nevzdám úplne a zahrám si ho, ak ma bude niekto chcieť aspoň na amatérskej úrovni (smiech). Chcem sa poďakovať klubu za príležitosť vyrastať v jednej z najlepších akadémií na Slovensku a byť súčasťou FC Nitra, fanúšikom, rodine, priateľom,“ povedal pre oficálny web klubu Kuko, ako ho prezývajú. Okrem Nitry pôsobil aj v rakúskom Ritzingu. Podľa informácii by však Šimončič s futbalom nemal skončiť úplne a mal by sa stať súčasťou V. Lapáša z V. ligy stred. V súťažných zápasoch celkovo odohral 23 353 minút, nastúpil v 288 stretnutiach, v ktorých iba v 25 prípadoch nebol v základnej zostave, ale nastúpil z pozície striedajúceho hráča. Nastrieľal celkovo 30 gólov, 55 krát bol odmenený žltou kartou a zbierku kariet sa mu podarilo doplniť aj o 1 červenú.