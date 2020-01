Slovenský debut Zákon príťažlivosti prekvapuje iskrivým dejom

„Už po prvých prečítaniach som sa stretla s otázkou, či som napísala Slovenských 50 odtieňov“, usmieva sa Katarína Kuniková. A hneď dodáva: „Určite majú spoločnú vášeň aj napätie, ale moja kniha je vtipnejšia.

25. jan 2020 o 8:43

Katarína Kuniková žije v Nitre a vydáva svoj prvý román. Prekvapuje nadhľadom a skvelými dialógmi, pozorovateľským talentom a odvahou. Aj keď autorka pochádza zo spisovateľskej rodiny Kunikovcov, na svoj debut sa pripravovala pár desiatok rokov.

Ak vychádza autorovi prvá kniha, je prirodzená otázka, prečo sa rozhodla písať knihy. Ak však debutuje renomovaná manažérka logistiky a vo veku, kedy sa všetko v živote už zdá usporiadané a vybavené, očakávame odpoveď s väčším napätím.

„Nikdy som o sebe nerozmýšľala, prečo píšem. Jednoducho som iba písala, lebo mi to bolo prirodzené, ľahké a mala som z toho radosť. Inšpiráciou mi je celý okolitý svet, moja mnohopočetná rodina, priatelia, práca. Čím viac je svet okolo mňa bláznivejší, tým viac ma baví písať. Ak teda knihy dokážu pobaviť, nadchnúť, dojať, povzbudiť alebo dokonca zmeniť život, želala by som svojim čitateľom, aby u mňa našli ten správny doping. Nech nestrácajú vieru, nádej, fantáziu a hlavne lásku. Aby sa naučili to, čo som sa naučila ja pri svojom prvom príbehu. Nikdy nie je neskoro na plnenie svojich snov.

Kde berie autorka inšpiráciu?

„Ak vieme načúvať a pozorne sa pozerať, objavíme v malých mestách veľké veci. Hlavná hrdinka si tam sníva veľké sny. Hlavný hrdina si tam žije veľké hriechy. V konečnom dôsledku však túžia obaja po tom istom. Sny žien sa totiž vôbec nelíšia od tých mužských. Dokážu byť vášnivé, pikantné i šokujúce, len sú v iných farebných odtieňoch - krajších, pestrejších. Pridajme k tomu správnu guráž a divoká jazda sa môže začať,“ hovorí Katarína Kuniková.

Román Zákon príťažlivosti vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Autorku a jej román predstaví osobne Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v stredu 12. februára.

Na záver pár slov o knihe ako pozvánka na besedu s autorku, či lákavý aperitív pred samotným čítaním.

Láska prichádza, keď ju najmenej čakáme… Ona je sama v cudzom meste a sníva svoj veľký sen. On je vo svojom meste a rozhodne nie je sám. Majú spoločný balkón, každý jednu mačku a z duše sa neznášajú. Každé ich stretnutie je ako zrážka planét, iskry lietajú na všetky strany. Do poslednej chvíle nebudete vedieť, ako to dopadne, a nepustíte knihu z rúk, kým sa to nedozviete.

Katarína Kuniková sa narodila, žije a pracuje v Nitre. Je vydatá, má dvoch synov, vnučku a mačku. Zbožňuje módu, bytový dizajn, okrasné záhrady, gurmánske recepty a rada spoznáva nových ľudí na nových miestach. Zákon príťažlivosti je jej prvý román.

(zdroj: KK)