Nemocnica má stavebné povolenie na heliport. Súdny spor pokračuje

Provizórne podmienky, za akých musia pristávať záchranári, trvajú už piaty rok. Riešenie situácie odsunuli problémy s projektovou dokumentáciou. Nemocnica si dala vypracovať dve.

26. jan 2020 o 16:00 Miriam Hojčušová

Provizórna pristávacia plocha pre vrtuľníky sa nachádza pri zadnom vchode do nemocnice.(Zdroj: jk)

NITRA. Fakultná nemocnica má stavebné povolenie na heliport. Umiestnený bude na streche chirurgického pavilónu, ako termín na dokončenie stavby je uvedený 30. december 2021.

K detailom sa nemocnica nevyjadruje, argumentuje, že stavebné povolenie ešte nemá doručené. „Následne nastane proces súťaženia zhotoviteľa,“ povedala hovorkyňa Tatiana Timková.

Bez ochranného pásma

Záchranárske vrtuľníky musia po zotmení a v zlom počasí pristávať mimo areálu nemocnice. Na provizórnej pristávacej ploche za novou vrátnicou to nie je bezpečné – okolo sú výškové novostavby. Ak by mala plocha oficiálny štatút heliportu, tak by boli príletové a odletové smery chránené tzv. ochranným pásmom.

„Každé pristátie mimo objektu FN predlžuje čas prevozu pacienta do nemocnice,“ vyjadrila sa Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov. Kritická situácia v Nitre trvá od jesene 2015.