Keby sme dali prvý gól...

Pre hokejistov Nitry je sezóna 2019/2020 akoby zakliata.

28. jan 2020 o 10:48 Erik Barát

Hostia z mesta módy tu dokonca dokázali úradovať za tri body po dlhých ôsmich rokoch. ,,Gratulujem súperovi k výhre a veľmi dobrému výkonu. Žiaľ, dostali sme góly z predbránkových priestorov, čo by sa na takejto úrovni stávať nemalo.

Myslím, že sme dokázali bojovnosť a chuť zvíťaziť, ale nebolo nám to dnes jednoducho súdené. Keby sme však strelili prvý gól, zápas by sa vyvíjal inak,“ zhodnotil presne, realisticky a vecne tréner a súčasne prezident klubu Miroslav Kováčik.

Tím po odvolaní Mariána Bažányho vedie spolu s druhým mužom HK Tomášom Chrenkom. Na bielomodrých bol v úvode badať zlepšený herný prejav. Nebol to už ten defenzívny hokej uspávajúci fanúšikov. Keď už gól domácich visel na vlásku, zápas sa na niekoľko minút prerušil kvôli neoprávnenému štartu hráča Trenčína. Žiaľ, v hokeji pravidlo o kontumácii nie je, hráč sa len pošle predčasne do šatne. V prípade, že by sa neoprávnený štart počas zápasu nezistil, až vtedy začína úradovať ,,zelený stôl” a stretnutie by malo byť kontumované.

Hostia päťminútovú pauzu a prerušené ťaženie Nitry využili, hneď nato strelili dva góly a podčiarkli krutosť hokeja. K zápasu sa vyjadril brankár a novic v drese Nitry Adam Nagy.

,,Nepredstavoval som si svoj prvý štart takto, hádam to bude len lepšie. Myslím, že budeme v ďalšom zápase lepší. Dnes nám to nevyšlo. Mužstvo má potenciál, a verím, že to ukážeme. Ja robím všetko pre to, aby som mu pomohol čo najlepším výkonom.“

Pre gólmana Nitry to bola ťažká premiéra, góly z predbránkových priestorov ako cez kopirák nepridajú defenzíve veľké zápsové

recenzie. ,,Sú aj také zápasy a musíme si to rozobrať. Ja som nechcel vnímať výkon tímu, sústredil som sa len na seba, lebo iba takto môžem chalanom pomôcť,” dodala na záver nová akvizícia ,,Corgoňov”, ktorá sa k tímu pripojila len pred troma dňami z Levíc.

Perličkou zápasu je, že v úvode druhej tretiny prišiel do nitrianskeho kotla Boris Valábik v drese Trenčína. Dôvodom bola prehratá stávka s Mariánom Gáboríkom. Fotiek a zábavy z tohto nevšedného momentu bolo veľa.