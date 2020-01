Kouč Rennes strúhal pochvaly, Hollý vymenil pivkársku ligu za Challenge Cup

Kto prišiel v stredu povzbudiť volejbalistov Nitry, odchádzal s pekným zážitkom. Škoda len, že sa v ten istý deň hrala v meste aj hokejová extraliga.

30. jan 2020 o 14:52 Martin Kilian

Mala to byť prechádzka pre favorita. Veď Rennes je lídrom francúzskej ligy a dobre vieme, čo znamená galský kohút vo svetovom volejbale. Hlavne v prvých dvoch setoch však nitrianska vlajka viala veľmi vysoko. Mladý tím pod vedením trénerov Mikušoviča a Pašku siahol na dno svojich síl a súperovi so 7 legionármi dokázal uchmatnúť jeden set (1:3).

Vyzdvihol troch Nitranov

Nakoniec sa ukázala kvalita hostí, kde prím hral brazílsky univerzál Araújo (s delovým servisom) a český smečiar Baránek. Skúsený tréner Rennes Nikola Matijaševič (66-ročný) nešetril pochvalami na nitriansku adresu.

„V prvom rade sme radi za víťazstvo. Pred zápasom doobeda som hovoril s hráčmi o tom, že Nitra je dobrý tím a má troch veľmi dobrých hráčov - univerzála Kostolániho, smečiara Malinu a blokára Kyjanicu. Títo traja majú dobrú európsku úroveň. A aj nahrávač dnes zahral dobre. Nitra odohrala dobrý zápas. Mali sme problémy tu vyhrať. Napokon som spokojný s tým, že sme to dokázali. Nebola to ľahká práca. Bolo to naozaj ťažké. Ja som to tušil. Vedeli sme, že Nitra je silnejší tím ako náš švajčiarsky súper v minulom kole. Slovenský volejbal je dobrý, sú tu veľmi dobrí hráči,“ vyjadril sa Nikola Matijaševič.

Na Klokočine hral jeho tím takmer v štandardnej zostave. „Dnes som len trochu ušetril nášho brazílskeho nahrávača a dal som viac priestoru „dvojke“, pretože máme nabitý program. Čaká nás ťažký zápas v sobotu a v utorok ďalší. Aký máme cieľ v Challenge Cupe? Najskôr chceme vyhrať druhý zápas s Nitrou a potom budeme o tom rozmýšľať. Myslím, že najlepšími tímami v pohári sú celky z Talianska, Turecka a Poľska,“ dodal kouč Rennes.

Napriek prehre 1:3 bol domáci tréner spokojný. Fanúšikovia videli výborný volejbal, bonusom je získaný set. „S výkonom sme spokojní. Chlapci sa vyhecovali, bolo tam veľa pekných výmien. Dobre sme bránili, pokiaľ sme súpera odtlačili servisom. Žiaľ, prišli pasáže, kedy nás oni zatlačili servisom. Súper výrazne lepšie servoval ako my, práve v tom bol rozdiel. Rozhodovali drobnosti, mohlo to byť aj dramatickejšie. Nechcem pochváliť žiadneho hráča, bol to dobrý, kolektívny výkon,“ komentoval dianie na palubovke Daniel Mikušovič.

Baránek si odbehol domov

Skupinku fanúšikov v hľadisku mal aj jeden hráč súpera. Na Kamilovi Baránkovi bolo vidno, že si zápas „takmer doma“ užíva. „Prišla sa pozrieť moja rodina a kamaráti z Čiech. Je príjemné hrať blízko domova. Aj to využijem, pretože po zápase idem na jeden deň domov a potom sa vrátim do Rennes,“ rozhovoril sa 198 cm vysoký smečiar. „Nitra nás určite potrápila. Prekvapili nás hlavne v obrane, na podaní, málo kazili, hrali obetavo. Predviedli naozaj dobrý výkon a zaslúžili si jeden set vyhrať. My sme do zápasu nevstúpili úplne koncentrovane a začali sme sa trápiť. Nitra hrala naozaj veľmi dobrý, kvalitný volejbal,“ vravel 36-ročný rodák z Valtic.

Nitranov bude podľa neho čakať v Rennes v hľadisku 1000 až 1500 ľudí a dobrá atmosféra. „Sme favoriti, mali by sme sa na odvetu lepšie pripraviť. Hráčov sme už spoznali a dúfam, že bez komplikácií postúpime. Z hráčov Nitry poznám Ľuboša Kostolániho z českej ligy a hral som proti Milanovi Benczovi, ktorý tu dnes bol v hľadisku. Aj sme prehodili pár slov. Prajem mu, nech sa rýchlo uzdraví a dostane sa do formy,“ dodal Kamil Baránek. Na návrat „Miňa“ do zostavy Nitry sa určite tešia aj fanúšikovia.

Hollý sa chce zlepšiť

Zaujímavo vyznieva sezóna, ktorú zažíva Tomáš Hollý. Ešte pred dvoma týždňami hral iba bratislavskú ligu a teraz nastúpil proti lídrovi prvej francúzskej súťaže.

„Nečakal som to, ani som nemal v pláne, že sa to môže takto vyvŕbiť... V bratislavskej lige sa mi páči, so spoluhráčmi si dáme pivko pred zápasom, počas zápasu, aj po ňom, ha-ha... Takže je to iné, a je to aj cítiť. Ešte nie sme zohratí, „streďákom“ som to nevedel dobre dať. Chalani hrali dobre, ale zatiaľ som im príliš nepomohol. Snáď sa to zlepší postupom času. Ja som dva roky netrénoval, nie je ľahké dať tú loptu presne,“ hovorí 35-ročný nahrávač, ktorý od Francúzov čakal dominantnejší výkon. „Urobili veľa chýb, „účko“ dalo pár ľahkých lôpt do autu, dosť kazili servis. Čakal som, že nás práve servisom totálne rozstrieľajú.“

V odvete v Rennes teda bude pokračovať vysoká škola volejbalu pre nitrianskych mladíkov. Zázrak sa od nich nečaká. „Nemáme čo stratiť. Budeme sa snažiť hlavne dobre servovať. Pôjdeme vyskúšať,“ povedal pred odvetou (12. 2.) nitriansky univerzál Ľuboš Kostoláni.