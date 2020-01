Víťaz tipovacej súťaže si užil boje o medaily v Ostrave na MSJ

Víťazom jesennej tipovacej súťaže MY Nitrianskych novín sa so ziskom 76 bodov stal Jozef Dubaj z Topoľčianok. Získal tak prvú cenu od cestovnej kancelárie MS Šport.

31. jan 2020 o 11:10 Ľuboš Modzga "Šuker"

Odmenou bol výlet do Ostravy a vstupenky na oba medailové zápasy Majstrovstiev sveta v hokeji do 20 rokov v Ostravar aréne – duel o 3. miesto a samozrejme finálové vyvrcholenie celého turnaja. Podrobnosti z tohto zážitku už pripája samotný výherca: „Ráno v deň zápasov sme si to aj s mojím zaťkom Petrom Babockým zo Zlatých Moraviec namierili do Topoľčian, odkiaľ nám majiteľ CK MS Šport Martin Soboňa zabezpečil odvoz priamo do Ostravy. Do mesta na hraniciach Moravy a Sliezka sme dorazili približne hodinu pred súbojom o bronz,“ hovorí J. Dubaj. Prvú medailovú bitku obstarali v severskom derby reprezentácie Fínska a Švédska. Z najtesnejšieho víťazstva 3:2 sa napokon tešili „tri korunky“ a z bronzovej medaily sa tak radovali švédski hokejisti. Potom už prišlo na rad veľké finále.

Kanada – kolíska hokeja, sa postavila proti Rusku, teda ďalšej hokejovej veľmoci. V základnej skupine Rusi Kanaďanov vyškolili po jasnom víťazstve 6:0, preto snaha o odplatu bola na strane „javorových listov“ silná. Prvá tretina finále gól nepriniesla, v polovičke zápasu ako prvé gólovo udrelo Rusko. Onedlho Kanada z presilovky vyrovnala, po góle Denisenka však opäť viedla „zborná“. Keď sa gólovo presadil aj Sorkin, viedlo Rusko už 3:1. Kontaktný gól súpera ale prišiel za polminútu a následné zásahy Haytona a Thomasa znamenali málo vídaný obrat Kanady na 4:3! Mladíci z mimoeurópskeho kontinentu si už finálový triumf udržali, a tak sa mohli zaslúžene radovať už z osemnástej zlatej medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Jozef Dubaj, ktorý v súčasnosti ešte stále pomáha pri organizácií majstrovských zápasov Tatrana Topoľčianky a patrí k zarytým fanúšikom futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, si hokej naživo užil naozaj po úctyhodnom čase. „Je to tak. Naposledy som bol na hokeji pred vyše štyridsiatimi rokmi. Pracoval som v Bratislave a bol som častým návštevníkom starého Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Na vlastné oči som teda zažil aj výnimočnú hokejovú sezóny 1978/1979, keď sa stal Slovan Bratislava po dlhom čakaní konečné federálnym majstrom Československa“, spomína J. Dubaj. Víťaz tipovačky si tak v susednom Česku zaknihoval cenné spomienky, ktoré mu už nikto nevezme. Bolo to najmä vďaka hlavnému sponzorovi našej tipovacej súťaže CK MS Šport a jej majiteľovi Martinovi Soboňovi. Ponúka fanúšikom vstupenky a zájazdy na špičkový šport v Európe, ale aj za morom. Klienti CK MS Šport sú pravidelne návštevníkmi veľkých šampio-nátov a často s nimi cestuje aj samotný majiteľ. Spomenúť môžeme futbalové MS 2014 v Brazílii, zájazd na slávnu Maracanu a takisto na MS 2018 v Rusku. Taktiež európske šampionáty v Poľsku a vo Francúzsku či pravidelnú účasť v Mníchove na Audi Cupe. Cestovka sa snaží klientom vyjsť v ústrety. Niekomu stačia vstupenky, iní chcú pre zmenu celý balíček s letenkami a ubytovaním. Niekto chce drahšie lístky kúsok od hracej plochy, iný je spokojný v strednej časti štadióna. Cestovka už zobrala svojich klientov aj do zámoria na stretnutia NHL i NBA. Takže kto by ste mali záujem, so vstupenkami vám určite pomôže CK MS Šport (tel. č. 0908 710 595).