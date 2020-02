V Divadle Andreja Bagara opäť postavia legendárny Dom Bernardy Alby

Nová hra sa od kultovej inscenácie v réžii Jozefa Bednárika bude značne líšiť.

4. feb 2020 o 10:30 Dominika Cunevová

NITRA. Po viac ako 40 rokoch sa na dosky Divadla Andreja Bagara vracia hra na motívy drámy španielskeho autora Federica Garciu Lorcu Dom Bernardy Alby. Jedna z najslávnejších a najvýznamnejších inscenácií režiséra Jozefa Bednárika si získala mnohých divákov, nová hra sa od nej bude ale líšiť. Diváci to môžu zhodnotiť na jej premiére 6. marca v Štúdiu DAB.

Pri príležitosti 70. výročia svojho založenia sa divadlo rozhodlo opäť postaviť základy pochmúrneho príbehu na svoje dosky. No hoci sa téma veľmi nemení, nová hra DAB bude v porovnaní so slávnou predchodkyňou výrazne odlišná.

Naznačuje to aj názov, ktorý sa skrátil iba na Dom.

„Je to matka, čerstvá vdova, ktorá sa rozhodne veľmi tvrdo držať smútok a so svojimi piatimi dcérami a slúžkou sa zatvoria v dome. A, samozrejme, v mladých uväznených dievčatách sa začnú búriť vášne a emócie,“ približuje režisér Marián Amsler.

Pôvodná Bernarda v inej úlohe

Dej hry od českej autorky menom Anna Saavedra sa odohráva vnútri izolovaného domu plného žien. Najstaršia z dcér, Angustias, sa má vydať za Pepeho. Vysvitne však, že s Pepem má pomer najmladšia dcéra Adela. Adela a Pepe sa pokúsia o útek, no prichytia ich a Bernarda na Pepeho vystrelí. Najmladšia dcéra je v tom, že Pepe zomrel a spácha samovraždu. Vyzerá to však, že jediné, čo jej matku trápi, je to, či zomrela ako nepoškvrnená.

Tragédiu Federica García Lorcu o despotickej vdove uvádzajú slovenské divadlá pomerne často, no vždy s iným spracovaním. „Bednárikova inscenácia bola viac menej realistická. Snažili sa v texte hľadať témy 80. rokov, ktoré súviseli s atmosférou vtedajšej doby,“ konkretizuje Amsler.

Spojitosť s prvou verziou vytvára herečka Žofia Martišová, pôvodná predstaviteľka Bernardy Alby, ktorá si v súčasnej inscenácii zahrá matku Bernardy – Máriu Jozefu.

O postavu viac

Nakoľko tvorcovia nechcú, aby tieto dve hry pamätníci porovnávali, zvolili úplne iný koncept. Téma ale ostáva podobná.