ŠK Delfín Nitra – úspešný športový klub v Nitre

Športový klub Delfín Nitra vznikol v roku 1996. Za jeho zrodom stál plavecký a triatlonový nadšenec Pavol Peciar. Hlavnou náplňou klubu je príprava jeho členov na plavecké, duatlonové a triatlonové podujatia na Slovensku i v zahraničí.

4. feb 2020 o 10:01 Samuel Mečiar

Z klubu vyrástlo za posledné roky mnoho úspešných športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko v zahraničí. O klube a plánoch do ďalšieho obdobia sme sa pozhovárali s predsedom klubu a trénerom Pavlom Peciarom, členom Rady slovenskej federácie plávania a viceprezidentom pre diaľkové plávanie.

Pavol, váš klub patrí medzi úspešné nitrianske športové kluby. Môžete nám povedať, ktoré výsledky vašich pretekárov si najviac ceníte?

-Samozrejme, že za tých takmer 25 rokov bolo tých kvalitných výsledkov mnoho. Ale ak môžem vypichnúť tie, ktoré si ja najviac cením, tak by to bolo 1. miesto v Slovenskom pohári v triatlone v roku 2001, 2. miesto v Slovenskom pohári v duatlone a 1. miesto v Slovenskej triatlonovej lige.

To je, čo sa týka družstva. Z vašej liahne však vyšlo aj mnoho úspešných jednotlivcov.

– Z jednotlivcov je každoročne viacero medailistov z Majstrovstiev SR. Napríklad Ondrej Bielik – medailista z MSR v plávaní, 2. miesto Cross triatlon, účastník ME juniorov Račice v roku 2019, medailista v diaľkovom plávaní. Alexandra Gálová – medailistka z MSR . Daniel van Wyk – medailista z MSR v plávaní a diaľkovom plávaní. Bruno Reľovský – medailista z MSR,

V minulosti sme mali na vrcholných podujatiach Andrea Hrúzovú ktorá sa zúčastnila zimného triatlonu na MS a na ME obsadila fantastické tretie miesto.

Ďalším účastníkom vrcholného podujatia bol Michal Kulich, viacnásobný majster SR v dlhom triatlone, účastník svetového Ironmanu v Malajzii či účastník svetového šampionátu v dlhom triatlone (Havaj), tretie miesto v IM South Africa.

Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že v súčasnosti vám asi najväčšiu radosť robí syn Tomáš, čerstvo zaradený do Národného športového centra.

-Samozrejme, z Tomáša máme aj s manželkou veľkú radosť. Veď kto by sa netešil z úspechov svojho dieťaťa, navyše, keď s ním od malička trávi pri športe stovky hodín. Tomáš je 44-násobný majster Slovenska v plávaní žiakov, juniorov a seniorov, víťaz Slovenského pohára v plávaní žiakov, medailista na medzinárodných pretekoch v aquatlone, účastník ME v Glasgowe v roku 2018, účastník MS v Gwanju v Kórei 2019, účastník ME juniorov v rokoch 2017 Marseille, 2018 Malta, 2019 Račice, Majster ČR a Majster Rumunska.“

Ešte treba spomenúť čerstvý úspech z minulého týždňa, keď sa stal Tomáš v ankete slovenskej plaveckej federácie najúspešnejším diaľkovým plavcom na Slovensku pre rok 2019! To je krásne ocenenie…

-Jasné, je to pekný úspech. Tešíme sa z toho, že aj týmto spôsobom je odmenený za svoju cieľavedomosť a húževnatosť. Som na neho hrdý a dúfam, že spolu zažijeme pri plávaní ešte veľa pekných chvíľ.

ŠK Delfín organizuje aj viacero významných športových podujatí. O aké akcie ide?

- Náš klub organizuje podujatie s názvom DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA a som rád, že sme k nám dostali aj samotného Peťa, čo bolo pre deti veľmi motivujúce. Tradične organizujeme aj triatlonové podujatie SLOVAKMAN, jediné na Slovensku tohto druhu (3,8 km plávanie – 180 km bicykel – 42,2 km beh), ďalej Nitriansky Aquatlon (plávanie, beh), Detský Aquatlon, krátky triatlon, stredný triatlon. Priaznivci behania si každý rok prídu na svoje pri Nitrianskej hodinovke.“

A nesmieme zabúdať ani na najmenších adeptov plávania. Ako sa klub angažuje v tejto oblasti?

-Jednou z ďalších aktivít je príprava mladých plavcov vo forme kurzov od materských škôl až po dospelých.

Pavol, je začiatok roku. Aké ciele máte na tento rok?

-Chceli by sme úspešne zvládnuť kvalifikáciu na MEJ v bazénovom plávaní ako aj na otvorenej vode. Zároveň by sme sa chceli aj kvalifikovať na MSJ na Seycheloch a potvrdiť medailové umiestnenia na MSR.