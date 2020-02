Nitriansky Jaguar a jeho zamestnanci stále čakajú na vyriešenie dopravnej situácie okolo fabriky

Trápi ich nielen absencia verejnej hromadnej dopravy až k samotnému závodu, ale aj nedostavaná infraštruktúra v blízkosti Strategického parku Nitra.

4. feb 2020 o 13:23 SITA

NITRA. Nitrianska automobilka Jaguar Land Rover a jej zamestnanci sa stále nedočkali vyriešenia dopravnej situácie okolo fabriky. Trápi ich nielen absencia verejnej hromadnej dopravy až k samotnému závodu, ale aj nedostavaná infraštruktúra v blízkosti Strategického parku Nitra.

Pomoc v tejto veci pritom automobilke prisľúbil pri svojej poslednej návšteve aj premiér Peter Pellegrini.

"V túto chvíľu nemáme od mesta Nitra oficiálnu informáciu, ako konkrétne bude obe oblasti riešiť. Naším zámerom je byť partnerom v otvorenom a konštruktívnom dialógu pri takom riešení, aby boli pre zamestnancov firiem pôsobiacich v areáli Strategického parku v Nitre, vrátane našej, zabezpečené rovnaké podmienky v oblasti verejnej autobusovej dopravy, ako do iných oblastí mesta, t.j. aby sa mali ako dostať do práce a z práce," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa automobilky Miroslava Remenárová.



Mesto Nitra reagovalo, že mestská hromadná doprava jazdí do priemyselného parku už aj v súčasnosti. Radnica však podľa hovorcu Tomáša Holúbeka má záujem na tom, aby sa počet zastávok rozšíril aj o ďalšie firmy v parku, vrátane Jaguar Land Rover.

"Na tom momentálne intenzívne pracujeme. Je však nutné podotknúť, že mestskú kasu to zaťaží o 200-tisíc eur ročne. Je preto našou povinnosťou rokovať s firmami, vrátane automobilky, o tom, akým spôsobom sa firmy budú na tejto čiastke podieľať," doplnil pre agentúru SITA Holúbek.



Jagur Land Rover argumentuje, že sa v súvislosti s potrebou zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy do areálu Strategického parku obrátil na mesto.

"Zabezpečili sme maximálnu súčinnosť pri poskytovaní informácií, o ktoré nás mesto Nitra požiadalo v súvislosti s vypracovaním návrhu zabezpečení MHD. Očakávame naplnenie zmluvných záväzkov týkajúcich sa MHD v areáli Strategického parku tak, ako bolo dohodnuté pri príchode našej spoločnosti na Slovensko," poznamenala Remenárová.



Podstatne zložitejšia je otázka dokončenia cestnej komunikácie v blízkosti Strategického parku. "V prípade Šindolky veríme, že sa pri rozhodovaní o finálnom riešení bude klásť dôraz na bezpečnosť cestnej premávky, a tým aj na bezpečnosť všetkých ľudí, ktorí tento dôležitý dopravný úsek využívajú pri ceste domov, do práce, ale aj na bezpečnosť nákladnej dopravy a rovnako, aby bola zabezpečená plynulosť premávky, predišlo sa dopravným zápcham a zohľadňoval sa aj perspektívny rozvoj mesta a potrieb obcí v jeho okolí," objasnila Remenárová.



V tomto prípade sa o dostavbu posledného úseku plánovanej infraštruktúry pri parku sporia spoločnosť MH Invest a mesto Nitra. Podľa predchádzajúceho vyjadrenia firmy sa mesto bráni dostavbe "nekompetentnými vyjadreniami a zvláštnym územným plánom".

Mesto oponovalo a argumentáciu MH Invest označilo ako diletantskú. Podľa neho si štátna spoločnosť veľa vecí vykladá po svojom a v mnohých vyjadreniach zavádza. V rámci vybudovania križovatky v lokalite Šindolka totiž MH Invest trvá na výstavbe nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako štvorpruh, kým mesto sa mimoúrovňovej križovatke bráni.



Podľa hovorcu Nitry je pritom aktuálny stav stále rovnaký. "Trváme na dodržiavaní zákonov a predpisov, teda aj na dodržiavaní platného územného plánu. My nie sme proti križovatke, sme však proti mimoúrovňovej križovatke, ktorej výstavba by kompletne zabrzdila rozvoj danej lokality Nitry, a ktorá je v rozpore s platným Územným plánom," skonštatoval Holúbek.

MH Invest tvrdí, že Nitra zablokovala dostavbu cestnej infraštruktúry aj vyhlásením, že si vypracuje vlastnú dopravnú štúdiu. "Štúdia však preukázala, že ako jediné možné riešenie križovatky, ktorá je súčasťou uvedeného úseku cesty, ktoré je schopné kapacitne uniesť prognózované dopravné zaťaženie, je práve variant mimoúrovňovej križovatky tak, ako ho navrhol MH Invest. Štúdia teda nepriniesla nič nové, okrem straty času, na čo MH Invest poukazoval v priebehu celého minulého roka," vyhlásila firma.



Ako dodala, stále platí, že z jej strany je projekt plne pripravený. "MH Invest je pripravený zrealizovať dokončenie výstavby posledného úseku plánovanej cestnej infraštruktúry v podobe dokončenia výstavby tzv. nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako 4-pruh.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o realizáciu plánovaných vyvolaných investícií, nová cestná infraštruktúra navyše nebude stáť mesto Nitra ani euro. Zároveň spoločnosť disponuje súhlasmi zo strany všetkých kompetentných dotknutých orgánov, vrátane Slovenskej správy ciest, ktoré sa s navrhnutým stavebným riešením plne stotožnili, ako najefektívnejším riešením," uzavrela firma.



Situácia je komplikovaná aj na samotnej regionálnej úrovni. Koncom januára tohto roka sa napríklad nepodarilo podpísať memorandum týkajúce sa dopravnej situácie pri strategickej investícii Jaguar Land Rover medzi predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom a primátorom Nitry Marekom Hattasom. Problémom mal byť obsah dokumentu, ktorý mal znevýhodňovať obce dotknuté výstavbou strategického parku.

Predseda NSK Milan Belica je pritom z výsledku stretnutia sklamaný. "Z jeho iniciatívy sa konalo už niekoľko rokovaní predstaviteľov NSK s primátormi a starostami obcí, ktorým zostali zničené cesty po zvoze materiálu pri výstavbe automobilky Jaguar Land Rover, za účasti spoločnosti MH Invest. Práve táto firma od roku 2018 deklaruje ochotu opraviť tieto komunikácie vo vlastníctve kraja v spolupráci so Slovenskou správou ciest, ktorá tieto opravy navrhla súbežne s výstavbou mimoúrovňovej križovatky Nitra – Juh. Previazanosť oboch investícií je logická a nevyhnutná, pretože po skončení výstavby mimoúrovňovej križovatky, ktorú NSK podporuje, by sa mechanizmy presunuli na opravy spomínaných zničených ciest v obciach," píše sa v stanovisku predsedu NSK k danej problematike.



Predseda NSK navrhol na spomínanom stretnutí prediskutovať pracovnú verziu memoranda a bol pripravený memorandum po prerokovaní a prípadných úpravách podpísať. Jeho návrh bol zaslaný všetkým dotknutým starostom, žiaden z nich nemal k jeho obsahu pripomienky. "Prerokovanie a podpis memoranda však hneď na začiatku rokovania odmietol primátor Nitry, preto tento bod bol z pracovného programu stiahnutý. Teda mesto sa musí rozhodnúť, čo a kedy chce riešiť, aby sa čo najskôr uvoľnili prostriedky na opravu zničených ciest II. a III. triedy v obciach Nitrianskeho kraja, ktorých je NSK vlastníkom, a za opravu ktorých sa predseda NSK dlhodobo zasadzuje," uvádza sa ďalej v stanovisku.



Jaguar Land Rover otvoril svoj závod v Nitre v októbri 2018. Investícia dosiahla 1,4 mld. eur. V roku 2018 predal Jaguar Land Rover v 128 krajinách sveta takmer 600-tis. vozidiel. Výrobu sústreďuje v Spojenom kráľovstve a v ďalších závodoch v Číne, Brazílii, Indii, Rakúsku a na Slovensku. Aktuálne spoločnosť na Slovensku vyrába dva modely, Land Rover Discovery a nový Land Rover Defender.