Rozbehli PP Invest Cup

Dorastenci mali baráž, hlavný turnaj v sobotu.

5. feb 2020 o 9:48 Martin Kilian

Dvanásť družstiev dorastencov súperilo v nedeľu v mestskej hale na Klokočine na prvom hracom dni turnaja PP Invest Cup, ktorý má svoj 22. ročník.

Skupina E bola napínavá do posledného hvizdu. Po dvoch kolách mali najlepšie karty rozohrané chlapci z Cabaja-Čápora. Ale zlepšujúci sa mladíci z Horného Ohaja ich tesne porazili, a tak sa čakalo, ako zamieša kartami záverečný zápas Sľažian s Močenkom. Najtesnejšie víťazstvo Sľažian znamenalo, že tri tímy mali na konci po šesť bodov. Skóre v minitabuľke zahralo v prospech zverencov Romana Hromádku.

Scenárista skupiny F tiež nachystal veľkú drámu. Remíza V. Zálužia s Čechyncami v prvom kole sa ukázala ako kľúčová, pretože práve tieto dva tímy mali na konci 7 bodov a rozhodovalo skóre. V. Zálužie malo na konci skóre 17:8 a čakalo sa, akým výsledkom Čechynce porazia Branč. Hoci zápas rozbehli veľmi dobre, napokon triumfovali „iba“ 7:0, čo znamenalo skóre v súčte 16:7. Rovnaký rozdiel! Ulak sa teda tešil len vďaka vyššiemu počtu strelených gólov. O chlp!

V géčku sa stretli štyri tímy z iných okresov, trojnásobné zastúpenie mal galantský región. Práve tieto tri celky boli v hre o postup, hoci Bošany tiež neboli iba do počtu. V rozhodujúcom zápase Pata porazila Váhovce (jesenného lídra 5. ligy Juh) 3:0 a vybojovala si miestenku do hlavného hracieho dňa. Malá Mača skončila bez prehry druhá.

V sobotu 8. februára zabojuje 16 kolektívov o trofeje a poháre. O osvieženie sa postarajú svojou účasťou juniorky FC Nitra. Podujatie organizuje ObFZ Nitra v spolupráci so spoločnosťou PP Invest, mestom Nitra a redakciou MY novín. Nenechajte si to ujsť a príďte povzbudiť futbalové nádeje do mestskej haly!

SKUPINA E: Močenok – Cabaj-Čápor 3:5, Sabo 2, Bors – Páleník 2, Blaškovič 2, Pavlík. Sľažany – Horný Ohaj 3:0, Šimon 2, Zaťko. Močenok – Horný Ohaj 3:5, Sabo 2, E. Kováč – Cigáň 2, Chren, Malý, Matis. Sľažany – Cabaj-Čápor 1:5, Šimon – Bihary 2, Kolečáni, Lehoťák, Blaškovič. Cabaj-Čápor – Horný Ohaj 3:4, Bihary 3 – Fábry, Cigáň, Chren, Gajdoš. Sľažany – Močenok 5:4, Nipča 2, Minár, Tonka, Haveta – Sabo 2, Bors, Pápay.

1. Cabaj-Čápor 3 2 0 1 13:8 6

2. Sľažany 3 2 0 1 9:9 6

3. Horný Ohaj 3 2 0 1 9:9 6

4. Močenok 3 0 0 3 10:15 0

SKUPINA F: Branč – Kráľová n/V. 1:3, Kolarovský – Sámel 3, Horváth. Čechynce – V. Zálužie 3:3, Čurgaly 2, S. Danóczi – Kotlár, Bédi, Buchlík. Branč – V. Zálužie 2:4, Konya, Pilo – Tirpák 2, Rottmann, Kotlár. Čechynce – Kráľová n/V. 6:4, Drgoňa 2, Čurgaly, Andel, S. Danóczi, Cseri – A. Kováč 2, Sámel, Horváth. Kráľová n/V. – V. Zálužie 3:10, Sámel 2, Simek – Buchlík 4, Tirpák 2, Markovič 2, Kičiň, Kotlár. Čechynce – Branč 7:0, Drgoňa 2, Cseri, D. Danóczi, S. Danóczi, Kravár, Plevka.

1. V. Zálužie 3 2 1 0 17:8 7

2. Čechynce 3 2 1 0 16:7 7

3. Kráľová n/V. 3 1 0 2 10:17 3

4. Branč 3 0 0 3 3:14 0

SKUPINA G: Pata – Malá Mača 1:1, Farkaš – Manek. Váhovce – Bošany 3:1, Vojtek, Oberman, Felsö – Dekala. Pata – Bošany 3:2, Farkaš 2, Marcinkech – Zaťko, Dekala. Váhovce – Malá Mača 3:3, Vojtek 2, Oláh – Kubliniak 2, Vaško. Malá Mača – Bošany 4:2, Scsibrányi 3, Kubliniak – Gálik, Margolien. Váhovce – Pata 0:3, Farkaš, Valenta, Bors.

1. Pata 3 2 1 0 7:3 7

2. Malá Mača 3 1 2 0 8:6 5

3. Váhovce 3 1 1 1 6:7 4

4. Bošany 3 0 0 3 5:10 0

AKO NASTÚPILI

SĽAŽANY: Kuťka, Tomášov, Strasser, Haveta, Zaťko, Valuška, Tonka, Minár, Boldiš, Šimon, Nipča, Koprda.

MOČENOK: Bolfa, Péter, Deváth, Vencel, M. Lenčéš, Š. Lenčéš, Pápay, E. Kováč, Sabo, Vágai, Bors, Lámi, M. Kováč.

CABAJ-ČÁPOR: Holec, Biháry, Blaškovič, Páleník, Kuna, Arpáš, Ďuriš, Kolečáni, Lehoťák, Hanuška, Horváth, Pavlík.

H. OHAJ: Černák, Chren, Cigáň, Duchoň, Fábry, Malý, Dvorský, Filípek, Záhorský, Dobrota, Matis, Gajdoš, Machata.

KRÁLOVÁ n/V.: Ballán, Horváth, Takáč, Farkaš, Vrabčan, Papp, E. Ďurík, R. Ďurík, Setinský, Sámel, Simek.

BRANČ: Jánošík, Berecz, Kolarovský, Ružička, Kónya, Hozlár, Ďurický, Lörincz, Pilo.

ČECHYNCE: Vozárik, Andel, Plevka, Krajmer, Drgoňa, Černý, Kulháň, Együd, Novák, Kravár, S. Danóczi, Čurgaly, Škadra, Balko, D. Danóczi, Melišek, Cseri.

V. ZÁLUŽIE: Kubička, Kušnír, Bédi, Markovič, Kotlár, Sklenár, Buchlík, Korec, Rottmann, Tirpák, Kičiň.

PATA: Fančovič, Slíž, Bors, Valenta, Marcinkech, Tóth, Búran, Krajča, Mišovič, Farkaš.

VÁHOVCE: Bombera, Oberman, Vojtek, Bugyinský, Kiss, Siska, Szöcs, Felsö, Oláh, Forro, Mikula, Zsigo.

M. MAČA: Pitel, Miko, Vaško, Kubliniak, Scsibranyi, Hojer, Manek.

BOŠANY: Dekala, Gálik, Novák, Zaťko, Ondruška, Magát, Bíreš, Margolien, Zdychavský.

HLAVNÝ TURNAJ

SKUPINA A (1x20 min): 8.00 Zbehy – H. Kráľová, 8.22 Ivanka – Pata, 9.28 Zbehy – Pata, 9.50 Ivanka – H. Kráľová, 10.56 H. Kráľová – Pata, 11.18 Ivanka – Zbehy.

SKUPINA B: 8.44 Šaľa U17 – Nové Sady, 9.06 Čeľadice – Cabaj-Čápor, 10.12 Šaľa U17 – Cabaj-Čápor, 10.34 Čeľadice – Nové Sady, 11.40 Nové Sady – Cabaj-Čápor, 12.02 Čeľadice – Šaľa U17.

SKUPINA C: 12.24 ČFK Nitra U17 – Žitavany, 12.46 Alekšince – FC Nitra juniorky, 13.52 ČFK Nitra U17 – FC Nitra juniorky, 14.14 Alekšince – Žitavany, 15.20 Žitavany – FC Nitra juniorky, 15.42 Alekšince – ČFK Nitra U17.

SKUPINA D: 13.08 Kolíňany – Rišňovce, 13.30 Nevidzany – V. Zálužie, 14.36 Kolíňany – V. Zálužie, 14.58 Nevidzany – Rišňovce, 16.04 Rišňovce – V. Zálužie, 16.26 Nevidzany – Kolíňany.

ŠTVRŤFINÁLE: 16.50 B1 – C2, 17.13 A1 – D2, 17.36 C1 – B2, 18.00 D1 – A2.

SEMIFINÁLE: 18.23 víťazi 1. a 2. štvrťfinále, 18.46 víťazi 3. a 4. štvrťfinále.

O 3. MIESTO (15 min): 19.10.

FINÁLE: 19.30.