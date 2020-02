Zrastákovej triumf, Švecovej rekord

Mladé atlétky nitrianskeho klubu ŠOG Nitra Veronika Zrastáková a Andrea Švecová predviedli na náročných podujatiach opäť skvelú formu a padol aj nový rekord.

5. feb 2020 o 10:24 Samuel Mečiar

Výbornú formu ukázala 17 ročná bežkyňa z ŠOG Nitra Andrea Švecová na medzinárodnom halovom mítingu vo Viedni. V behu na 800 m vytvorila nový slovenský halový rekord dorasteniek do 17 rokov! Z predošlého bradatého rekordu, ktorý mal úctihodnych 27 rokov, stiahla 11 stotín. Andrea Švecová, ktorú pripravuje jej otec Jozef, je veľkým talentom slovenskej atletiky. Komplexne sa presadzuje vo viacerých disciplínach. V lete bude reprezentovať Slovensko na európskom šampionáte sedemnásťročných v talianskom Rieti. Tréner Jozef Švec: „Bol to náročný pretek s kvalitným obsadením. Prvých 500 m Andrejka odtiahla sama, potom nechtiac druhá bežkyňa jej zakopla o tretru, čo využili baby z 3. až 5. miesta. Asi po 100 m sa opäť skonsolidovala, ale na lepší čas to už nestačilo. Ak sa nám tento rok v hale podarí ešte raz bežať 800 m, verím, že čas bude zaujímavejší.“

Slovenská reprezentantka v dlhých behoch a účastníčka vlaňajšej svetovej univerziády v talianskom Neapole Veronika Zrastáková z ŠOG sa stala víťazkou slovenského bežeckého pohára pre rok 2019. Do celkového poradia sa započítavalo 15 podujatí a zapojilo sa 547 bežcov.

Medzinárodný Elán míting: 60 m ženy: 15.N.Nováková 8,38, 60 m prek. finále B: 3. S.Takácsová 8,72. Trojskok: 4. K.Harsányová (ŠOG) 11,50.

Jumperia Bratislava: juniori 60 m – 2. v rozbehu A.Kremser (AC) 7,65, dorastenci 60 m prek.: 1. D. Labuda (AC) 08,56, skok do diaľky dorastenci: 3.P.Jano (ŠOG) 543 cm,trojskok dorastenci: 1. P.Jano (ŠOG ) 12,29, trojskok ženy: K.Haršanyová (ŠOG) 11,10, skok o žrdi: 2. J.Vašina (AC) 345 cm, skok o žrdi juniori: 1 A.Kremser (AC) 430 cm, dorastenci: 1. D.Labuda (AC) 390 cm, skok do výšky: 2. T. Zeman (AC) 198 cm, ženy: 5. N.Bírová (ŠOG) 158 cm, 6.K.Harsanyová 158 cm, dorastenky: 2.A.Tokárová 153 cm.

Atléti tréningových skupín trénerov Kataríny Adlerovej a Petra Žňavu z nitrianskeho ŠOG momentálne zarezávajú na sústredení na ostrove Tenerife na Kanárskych ostrovoch. V ideálnych podmienkach sa pripravujú všetky tri najúspešnejšie nitrianske atlétky posledných sezón . Piata z juniorských majstrovstiev sveta na 400 m prekážok a slovenská rekordérka Ema Zapletalová, štvrtá z medzinárodného festivalu mládeže Eyof na 200 m Viktória Forster a piata zo svetovej univerziády z vlaňajšieho roka Daniela Ledecká, slovenská rekordérka na 400 m prek. Na „ kanároch“ sa pripravujú na sezónu aj ďalší dvaja účastníci vrcholných podujatí Lenka Kovačovičová ( OH mládeže) a Lukáš Púchovský ( SU Neapol).

„Sústredenie na Tenerife sme zvolili kvôli ideálnym klimatickým podmienkam. Je to špičkové stredisko a máme tu výborné podmienky na prípravu. Verím, že natrénované zúročíme po príchode v prebiehajúcej halovej sezóne,“ zhodnotil sústredenie tréner Peter Žňava .