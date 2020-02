Zápasníci z AC Nitra v Šamoríne, začala aj žiacka liga

V sobotu 25.1. sa klub spod Zobora zúčastnil Majstrovstiev Slovenska juniorov v zápasení gréckorímskym štýlom v Šamoríne.

6. feb 2020 o 13:01 Zbislav Oťapka

Na podujatí sa predstavilo 62 pretekárov z 13 slovenských klubov. Početná zostava z klubu AC Nitra sa predstavila hlavne vo vyššej kategórií, podujatia sa prevažne zúčastnili kadeti. Klub sa primárne venuje voľnému štýlu, aj preto súťaže v grécko-rímskom zápasení berú viac-menej ako doplnok, a aj preto neboli výkony až také výrazné. Chlapcom sa príliš nedarilo, chýbalo aj povestné športové šťastie. Najlepšie si počínal Michal Vereš, ktorý obsadil bronzovú priečku.

Umiestnenia

3. miesto Michal Vereš, 4. miesto Fabián Rác, 5. miesto Richard Škoda, 5. miesto Lukáš Arpád, 6. miesto Frederik Rác, Boris Buranský bol mimo bodovacej priečky a Šimon Arpáš bol diskvalifikovaný.

7. V poradí klubov

Z 13 účastníkov sa klub spod Zobora umiestnil na 7. priečke. Ako každý rok, aj teraz vstupovali do súťaže s najvyššími ambíciami, no tento rok, bohužiaľ, bez majstrovského ocenenia.

Tréneri však vystúpenie svojich zverencov brali pozitívne. Chlapci ukázali bojovnosť, väčšina má 17 rokov a dokázali sa so cťou pobiť so staršími chalanmi. Chuť si budú môcť napraviť už v marci na Majstrovstvách SR juniorov voľným štýlom v Snine, a taktiež v apríli, na Majstrovstvách SR Kadetov, ktoré sa uskutočnia v Mestskej športovej hale v Nitre.

Žiacka liga

Zápasníci si stihli odkrútiť aj prvé kolo žiackej ligy, ktoré prebehlo v Trenčíne. Súťažilo sa v kategórii voľný štýl. Podujatia sa zúčastnilo až 222 pretekárov z 13 klubov západného Slovenska.

Družstvo AC Nitra reprezentovalo „len“ 22 zápasníkov a zápasníčok, keďže ostatných 10 poznačila choroba a nemohli sa zúčastniť.

Výsledky

6-krát zlato, 4-krát striebro, 3–krát bronz. 1.miesto: Natália Novosadová. Matthias Minárik, Alexandra Mináriková, Maxo Dubai, Slavomír Prílepok, Alex Čurgaly. 2.miesto: Alex Moravčík, Karin Kubačková, Richard Benko, Boris Karelin. 3.miesto: Ján Motyčiak, Peter Hirsch, Sofia Púšová. 5.miesto: Nikolas Horník , Timotej Spišiak. Mimo bodovanú priečku: Kristián Horník, Róbert Rumanovský, Patrik Guláš, Lucia Rumanovská, Filip Richtárik, Martin Vanko, Daniel Križan.