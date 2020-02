ZK Corgoň v akcii

Počas víkendu absolvovali pretekári ZK Corgoň 2 turnaje . Zápasníci sa predstavili v Šamoríne a v Trenčíne, v akcii boli aj starší žiaci.

6. feb 2020 o 13:45 Zbislav Oťapka

V Šamoríne sa na majstrovstvách zúčastnilo 62 pretekárov z 13 oddielov. Corgoňov reprezentovali v kategórii do 60 kg Andrej Adámek, ktorý obsadil 3. miesto a Patrik Berka, v kategórií do 82 kg získal bodované 5. miesto.

V nedeľu žiacke kategórie vycestovali do Trenčína, kde Slovenská žiacka zápasnícka liga vo voľnom štýle otvorila nový ročník I. kolom. Na troch žinenkách sa predstavilo rekordných 222 pretekárov z trinástich oddielov.

Výsledky

Prípravka B 6 až 8 roční – tréner Juraj Zámočník, Viliam Magdina: 1. Martiš Matej, 2. Kristína Zámočníková, Sebastián Michalík, Erik Heka, 3. Ondrej Gajdoš, 5. Viliam Rajský, Dárius Ochotnícky, Filip Müllner, 6. Alexander Buday, Matúš Šelméci, Filip Gúgh, 7. Daniš Jakub. Prípravka B skončila na 2. mieste. Prípravka A 9 až 11 roční: 1. Šimon Vančo, Marko Ochotnícky, 2. Timotej Antoš, Lukas Jesenský, 3. Emma Müllerová, 4. Antonín Kúr, Ivan Krošlák, 5. Ján Lajš, Emma Kijacová, 6. Aurel Švec. Prípravka A skončila na 1. mieste. Ml. žiaci – tréneri Peter Pekár, Peter Brath: 1. Michaela Šeböková, Matej Jambrikovič, 2. Martin Kvasnica, Matej Valchoň, 3. Michal Polakovič, 5. Michal Müllner, Tamara Michalíková, 9. Lucia Lišková. Ml. žiaci skončili na 3. mieste. St. žiaci: 1 Michal Berka, Radoslav Veselovský, 2. Nina Kvasnicová, Lukáš Cvoliga, 3. Samuel Hlavačka, Peter Brath, Timotej Remža, 4. Barbora Martišová, Marek Cvoliga, 5. Erich Mikle, 6. Roman Barimov. St. žiaci skončili na 1. mieste!

Corgoni na čele

Po prvom kole žiackej ligy sa corgoni nachádzajú na skvelom 1. mieste.

Celkové poradie po I. kole: 1. ZK Corgoň Nitra 151 b. 2. Dukla Trenčín 138 b. 3. ZK Baník Prievidza 119 b. 4. MZK Bánovce n/B. 114 b. 5. ZK D. Streda 96 b. 6. TJ AC Nitra 78 b.

Juniori podali výborné výkony a zásluhou Adámeka sa klubu po prvýkrát podarilo získať medailu v tejto vekovej kategórii. Žiacke kategórie majú výborný štart do nového ročníka, ale ak chcú corgoni po získaní 3 druhých miest splniť cieľ a vyhrať ligu, musia to potvrdiť v ďalších kolách. V boji o celkové prvenstvo sa k tradičnému súperovi z Bánoviec pridala Dukla Trenčín, z ktorej sa zlúčením troch oddielov stal silný konkurent, a Baník Prievidza. Chlapci a dievčatá zabojovali ako kolektív. Všetky vekové kategórie zabrali a získali veľmi pekné umiestnenia, na ktoré by sme chceli naviazať. Výprava ZK Corgoň bola tradične najpočetnejšia, podarilo sa zapojiť do družstva nováčikov, pre ktorých je žiacka liga dobrou školou a úvodom do zápasníckeho športu. Tréneri sú s víkendom nadmieru spokojní.