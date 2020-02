Vitaj, almanach dedinského futbalu v nitrianskom regióne!

História písaná loptou - 100 rokov futbalu v regióne Nitry, Šale a Zlatých Moraviec (1920-2020). To je presný názov knihy, ktorú dnes pokrstili Anatollj Demjanenko, Miroslav König a Marek Hattas.

7. feb 2020 o 18:35 Martin Kilian

Písal sa rok 1943, do Podhorian na hodový zápas pricestovali futbalisti Čakajoviec a po prvom polčase viedli 3:0. Druhý polčas sa hral asi hodinu, rozhodca ho totiž nechcel ukončiť, pretože domáci jednoducho nemôžu na hody prehrať. Tak si hostia strelili tri vlastné góly za pár minút, aby stihli posledný vlak domov. Zápas sa skončil remízou 3:3.

Takýchto príbehov vypátrali autori knihy Daniel Molnár a Štefan Košlab mnoho. Pridajme k tomu veľa tabuliek, faktov, klubových osudov a fotografií. Almanach na 350 stranách je oddnes dostupný pre všetkých fanúšikov futbalu v regióne Nitry, Šale a Zlatých Moraviec.

Storočnicu ohraničuje letopočet 1920, kedy založili v Močenku futbalový klub. Bol to prvý oddiel na vidieku v našom regióne. Predtým sa organizovaný futbal hral iba v mestách (Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Vráble).

Ako sa kniha zrodila?

Dvojici zanietencov stačil na knihu približne jeden rok. „Na začiatku bola myšlienka predsedu ObFZ Nitra Štefana Kormana. Bolo to na Vianočnom turnaji v decembri 2018,“ prezradil Štefan Košlab, ktorý si vyhrnul rukávy spolu s Danielom Molnárom.

Štefan Košlab je zo Šurianok. V minulosti napísal monografiu o obci a jednu beletriu. Daniel Molnár z Rumanovej mapoval históriu futbalu v jeho obci a jeho ďalším hobby je zbieranie tabuliek, mal ich takmer z celého Slovenska.

Chcete si kúpiť knihu? Knihu si môžete zakúpiť v sobotu 8. februára na dorasteneckom turnaji PP Invest Cup, alebo neskôr na sekretariáte ObFZ Nitra. Cena knihy je 30 eur.

„Najskôr som oslovil mailom a telefonicky všetky kluby. Niektorí mi odpovedali, iní nie. Daniel pochodil archívy a knižnice, získal informácie z monografií obcí. Ja som pozháňal futbalové brožúry klubov,“ opisuje Štefan Košlab, ako sa rodil almanach.

„Nedá sa zmerať, koľko času sme tomu venovali, väčšinou sme písali po večeroch a cez víkendy. Významne nám pomohol Marián Valovič z Topoľčianok, ktorého som aj navštívil. Napriek veku výrazne nad 80 rokov mi aj mailoval. Na knihu sa veľmi tešil, no, žiaľ, 6. januára 2020 zomrel. So Štefanom Kormanom sme vycestovali aj do Myjavy za Jaroslavom Sandanusom, dlhoročným funkcionárom OV ČSTV v Nitre,“ pokračuje Košlab.

„Sme veľmi radi, že sa dielo podarilo. Mapuje sa úplná história súťaží v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Sú tam aj veci, ktoré doteraz neboli publikované, napríklad z obdobia 40. a 50. rokov. Oblastný futbalový zväz v Nitre má vďaka knihe zmapovanú svoju históriu, fanúšikovia si tam nájdu veľa informácií. Ľudia si môžu zaspomínať a nájsť na fotografiách seba alebo svojich príbuzných,“ vraví spokojne Daniel Molnár. „Musíme poďakovať našim rodinám za trpezlivosť a poďakovať všetkým ľuďom, ktorých sme navštívili.“

Krstili tri osobnosti

Kultúrny dom v Rumanovej zaplnili pozvaní hostia z futbalovej rodiny. Krst knihy bol spojený so zabíjačkou pod záštitou ObFZ Nitra. Moderátorského slova sa ujal Peter Chren. „Teším sa, že dnes spojíme príjemné s užitočným. Na rumanovskej pôde, zasnúbenej futbalu, pokrstíme krásnu knihu a vychutnáme si dobroty od majstra kuchára,“ začal Peter Chren oficiálnu časť.

Predseda ObFZ Nitra Štefan Korman prezradil, ako vyberali krstných otcov. „Anatolij Demjanenko, bývalý reprezentant ZSSR, dnes tréner FC Nitra, je top futbalová legenda v tomto čase a priestore v Nitre, o tom niet sporu. Miroslav König vyšiel z našich dedinských súťaží. Hral futbal v Ivanke, vďaka talentu a pracovitosti sa dostal nielen do Nitry, ale aj do ďalších klubov a do reprezentácie. Nech je vzorom pre súčasnú mládež, že aj z dediny sa dá posunúť do veľkého futbalu. Tretí hosť je spomedzi partnerov, ktorí pomáhajú nášmu zväzu, a je to ten najvýznamnejší partner. Je ním primátor Nitry Marek Hattas,“ vysvetlil Š. Korman.

Pestrá mozaika zväzových aktivít

Žiadny oblastný futbalový zväz na Slovensku sa nemôže pochváliť podobnou hodnotnou encyklopédiou. Pokrstená kniha tak rozšírila mozaiku aktivít, vďaka ktorým hrá nitriansky zväz prím pod Tatrami.

„Snažíme sa organizovať rôzne aktivity pre futbalistov z našich súťaží. Spomeniem Jedenástku roka, výjazdy mládeže na turnaje do zahraničia, súťaže pre prípravkárov či naše rekordne obsadené halové turnaje. Na to všetko potrebujeme partnerov. Vlani sme získali prvýkrát peknú podporu vďaka 2 percentám z dane. Kto chce, nás teraz môže podporiť zakúpením tejto knihy. Ďakujeme starostom, ktorí podporujú futbal na dedinách. Mnohí z nich sú dnes tu v Rumanovej. Verím, že ľudia im to vrátia. Veľké poďakovanie patrí partnerom knihy, partnerom ObFZ Nitra a našich aktivít,“ vyslovil sa Štefan Korman.

Oficiálnu časť zavŕšil znova Peter Chren. „Poďakovať sa chceme Petrovi Vargovi s rodinou, starostovi Jozefovi Jankovičovi, predsedovi Jaroslavovi Šedovičovi, majstrovi mäsiarovi Mariánovi Paukovi a celému tímu zlatých ľudí tu v Rumanovej, kde sa cítime veľmi dobre,“ dodal Peter Chren. A mohli sa tak rozbehnúť príjemné debaty, okorenené skvelými zabíjačkovými špecialitami.

Čo povedali krstní otcovia v Rumanovej?

* Anatolij Demjanenko: „V Nitre sa mi zatiaľ páči. Je tu výborné mužstvo, dobre sa s ním pracuje. Páči sa mi aj mesto. Verím, že ak budeme mať k dispozícii všetko, čo potrebujeme, prídu úspechy, ktoré si želáme. Futbal je o víťazstvách, hrá sa pre fanúšikov, ale ja si myslím, že dôležité je mať aj radosť z hry. A na margo dnešnej slávnostnej udalosti, dnešného krstu, poviem ešte jednu myšlienku: Budúcnosť bez histórie neexistuje.“

* Miroslav König: „Táto kniha je super počin. Futbal na vidieku je dôležitý, z dedín vyšlo veľa kvalitných hráčov. Tréneri ligistov hľadajú talenty práve na dedinách. To sa pošťastilo aj mne. Mňa našli v Ivanke Anton Hrnčár a Štefan Havlíček z Plastiky Nitra. Bolo ťažké mamu prehovoriť, v tom čase som hrával aj basketbal, ale napokon to stálo za to. Aj dnes sa rád idem pozrieť na dedinský futbal. Tiež ma teší, že hráči ako Miloš Šimončič po ukončení kariéry pokračujú na dedinách a odovzdávajú tak skúsenosti ďalším hráčom.“

* Marek Hattas: „Hrával som futbal, moja registračka je možno ešte kdesi v Dražovciach. Hrával som aj hokejbal a basketbal, takže šport je mi blízky. Amatérsky šport je dôležitý, pretože zapája ľudí a ukazuje, ako sa dá zmysluplne tráviť čas. Mojím obľúbeným hráčom je Messi, hoci môj synovec fandí Ronaldovi... Preto mám rád aj číslo 10. Ľudia sa pri futbale stretnú, porozprávajú, a neraz aj vyriešia problémy. Preto podporujem ľudí, ktorí sa venujú týmto futbalovým aktivitám.“