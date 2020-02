Hazard: Aktivisti odkázali prokurátorovi, aby sa nezosmiešňoval

Protestu prokurátora v Nitre nevyhoveli. Mestu hrozí žaloba.

8. feb 2020 o 9:05 Miriam Hojčušová

NITRA. Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Nitre zostáva v platnosti. Mestskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátora, ktorý napadol spôsob, akým mesto preverilo, respektíve nepreverilo podpisy pod petíciou.

Radnica pôvodne kontrolovala údaje len na štatistickej vzorke, podľa nej je to v súlade so zákonom. Viacerí poslanci však mali pochybnosti, preto rokovanie zastupiteľstva prerušili a pustili sa do kontroly. Tá potvrdila, že pod petíciu proti hazardu sa podpísalo viac ako tridsať percent voličov.

„Je ich o 1700 viac ako treba,“ povedal na pokračujúcom zastupiteľstve primátor Marek Hattas.

Kontrolovali dva dni

Vyše 23-tisíc podpisov dodatočne overili pomocou novej aplikácie Kladivo na hazardnú mafiu, ktorú vyvinuli na radnici. Podmienky (vek a trvalý pobyt v Nitre) spĺňalo 21 524 podpísaných. Na dvojdňovej kontrole sa podieľalo 63 zamestnancov mestského úradu a trinásť poslancov.

Zastupiteľstvo najskôr hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu Petra Oremusa vyhovieť protestu prokurátora. Za boli len dvaja, piati poslanci sa zdržali, 18 boli proti a dvaja nehlasovali.

Za návrh nevyhovieť protestu prokurátora bolo až 23 poslancov, traja sa zdržali a jeden nehlasoval.