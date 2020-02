Po Nitre majú jazdiť električky. Projekt na trolejbusy vlani vyradili

Trať by mala viesť aj do priemyselného parku. Mesto chce získať peniaze z eurofondov. S budovaním nových parkovísk zatiaľ čaká.

10. feb 2020 o 10:52 Miriam Hojčušová

NITRA. Nitra je najväčšia dedina na Slovensku, nie je to mesto. Na štvrtkovom zastupiteľstve to povedal hlavný architekt mesta Viktor Šabík.

Hlavný architekt Viktor Šabík. (zdroj: mh)

Hovorí, že v Nitre nebol zvládnutý urbanistický rozvoj: „Rozpadla sa na množstvo celkov a drobných zástavieb, je rozťahaná, každý jeden človek používa auto, doprava kolabuje.“

Riešením je podľa Šabíka kvalitná mestská autobusová doprava so systémom záchytných parkovísk, no to nestačí. „Musíme rozmýšľať aj o alternatívnom systéme verejnej dopravy, ideálna je – nesmejme sa – električka,“ vyhlásil hlavný architekt.

Nedostanú sa do zápchy

V minulosti uvažovala Nitra s trolejbusovou dopravou, mala vypracovanú aj projektovú dokumentáciu. Práve vlani ju vyradila zo svojho majetku. Hovorca radnice Tomáš Holúbek povedal, že „projekt bol z roku 1998 a stál takmer 90-tisíc eur“.

„Koľajová doprava má úplne iné prednosti v jazde. Elektrické autobusy a trolejbusy sú výborná vec, ale idú stále tou istou trasou ako autá, dostanú sa do zápchy,“ argumentuje Šabík.

Električkovú dopravu plánuje radnica naštartovať v projektovom období 2021 – 2027. „Chceme sa uchádzať o európske fondy, je to pre nás kľúčová vec. Iné možnosti nemáme.“