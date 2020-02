Novou poslankyňou v Galante je Zuzana Gauliederová

Vo voľbách sa uchádzala aj o post primátora.

10. feb 2020 o 12:45 Denisa Miklášová

GALANTA. Novou poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Galante sa stala Zuzana Gauliederová. Svojej funkcie sa ujala na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 6. februára.

Gauliederová sa v komunálnych voľbách v roku 2018 uchádzala aj o post primátorky Galanty, potrebnú podporu voličov vtedy nezískala.

Nahradila Petra Koleka

Ako kandidátka na poslankyňu vo volebnom obvode číslo dva skončila v pozícii prvej náhradníčky. Zuzana Gauliderová získala od voličov 793 hlasov, kandidovala za koalíciu Obyčají ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita a Šanca.

„Chcela by som, aby sa už konečne dokončila Galandia a hlavne chcem slúžiť pre občanov mesta Galanta, aby boli spokojní,“ boli jej prvé slová po nástupe do novej funkcie.

V mestskom zastupiteľstve nahradila dlhoročného poslanca Petra Koleka. Tomu mandát zanikol 1. februára po tom, ako sa stal riaditeľom Mestského kultúrneho strediska v Galante. „V tejto funkcii si treba silno obrniť nervy. Niektoré veci sa plánujú, ale dopadnú úplne inak. Najdôležitejšie je zachovať si vlastnú tvár, skúsiť svoje názory presadiť, hlavne ak sa to týka ľudí a podľa možnosti sa nedať ovplyvniť rôznymi negatívnymi javmi,“ zaželal Peter Kolek svojej nástupkyni.

Pridal sa aj kolega Juraj Botka: „Vnímam ju ako nežné pokolenie, s tým, že určite má čo povedať. Skúsenosti má, je Galanťankou, takže ja to len vítam.“

Veria v spoluprácu

Manžel Zuzany Gauliederovej, František Gaulieder, bol mestským poslancom v predchádzajúcom volebnom období. Tragicky zomrel pred tromi rokmi po kolízii s vlakom, polícia cudzie zavinenie v prípade jeho smrti vylúčila. Gaulieder ostro kritizoval vedenie mesta, na primátora Petra Pašku podal aj niekoľko trestných oznámení.

„Keď sme navrhli poslancovi Kolekovi post riaditeľa MsKS, vedeli sme, kto je náhradníkom. Vedeli sme aj to, že to môže znamenať problémy vzhľadom na históriu. Ale veľmi slušne sme sa s pani Gauliederovou porozprávali, jasne sme si vysvetlili svoje postoje a stanoviská. Pevne verím, že sa nám bude dariť úspešne spolupracovať v prospech obyvateľov mesta. Zásadné je to, že chce pracovať pre obyvateľov Galanty a chce s nami spolupracovať na rozvoji mesta. Verím, že sa nám podarí obrusovať hrany a bude to plodná spolupráca,“ vyjadril sa primátor.