Film Sviňa mal premiéru v Nitre. Na záver ľudia vstali a tlieskali

Mnohé scény nakrúcali práve v meste pod Zoborom.

NITRA. „Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj...“ Text ústrednej piesne nového slovenského filmu Sviňa akoby vôbec neladil s jeho obsahom. Naopak, snímka na motívy rovnomenného románu Arpáda Soltésza zachytáva všetku špinu, čo sa môže diať na pozadí krajiny, v ktorej chápadlá mafie siahajú až do vysokej politiky. A nápadne pripomína to naše Slovensko.

Režisérska dvojica Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann však podobne ako autor knihy hneď na úvod filmu upozornia, že akákoľvek podobnosť postáv či udalostí so skutočnosťou je čisto náhodná. No na tejto fráze sa prinajmenšom trpko pousmeje asi každý divák.

“ "Novinári nemajú čo mať pravdu, musia mať fakty. My umelci vôbec nemusíme mať fakty, stačí ak máme pravdu." „ režisérka Mariana Čengel Solčanská

Paralely s realitou sú totiž až príliš jasné. Či už ide o premiéra, ktorý pije iba kolu, alebo o ponúknutý milión eur za akékoľvek informácie v súvislosti s vraždou novinára. Ľudia sledujúci súčasné dianie vo filme nájdu kauzy, ktoré rezonujú, či kedysi rezonovali v médiách.

Zjavná je aj podobnosť filmových charakterov s ľuďmi, ktorých tváre vídajú na titulkách novín či v televízii. Avšak, na rozdiel od novinárov mali tvorcovia filmu jednu veľkú výhodu.

„Novinári nemajú čo mať pravdu, musia mať fakty. My umelci vôbec nemusíme mať fakty, stačí ak máme pravdu,“ komentovala Mariana Čengel Solčanská, ktorá v sobotu spolu s tímom predstavila film Sviňa vo svojej rodnej Nitre na slávnostnej premiére v kine CINEMAX.

Publikum sa zamrvilo zakaždým, keď sa na plátne objavili známe scenérie práve z mesta pod Zoborom. Sviňa však nie je len o záberov Nitrianskeho hradu, dražovského kostolíka či panorámy na rozľahlú automobilku. Téma drsného filmu je temer rozprávková – boj dobra proti zlu. „To je téma, ktorá je stále aktuálna. A či by film vznikol teraz, o mesiac či o pol roka, stále by bol aktuálny,“ konštatovala režisérka.

Na nakrúcanie vôbec nemá dobré spomienky. „Je to hnusný film a nakrúcanie bolo rovnako nepríjemné. Tak ako aj pri Únose som si to celé odtrpela, ale povedala som si, že to musím prežiť.“