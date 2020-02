Už dvadsať rokov bojujú za práva obetí domáceho násilia

Okrem pomoci týraným sa zameriavajú hlavne na prevenciu násilia.

15. feb 2020 o 10:05 Dominika Cunevová

NITRA. Od vzniku známej nitrianskej neziskovej organizácie Centrum Slniečko prešlo už dvadsať rokov. Založila ho Mariana Kováčová v roku 2000 a odvtedy spolu s kolegami vytrvalo bojujú za práva obetí domáceho násilia.

Pri príležitosti okrúhleho výročia centrum pripravilo video dokument, v ktorom viac než svoju históriu približuje problematiku násilia.

O zložitej téme sa v ňom vyjadruje riaditeľka centra, jeho bývalí i súčasní členovia, priatelia a podporovatelia organizácie, ako aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/R0eLt86_Ygs

Chyba v štátnom systéme

To, že systém v niektorých prípadoch zlyháva, zistila Kováčová už ako študentka vysokej školy, keď v rámci jedného predmetu navštívila zariadenie s deťmi s poruchami správania, pričom veľa z nich bolo zanedbávaných alebo sexuálne zneužívaných.

Súvisiaci článok Dieťa je často presvedčené, že si násilie zaslúži a je to jeho vina Čítajte

No štát starostlivosť o ne vyriešil tým, že ich umiestnil do inštitútov a po dosiahnutí 18 rokov ich len tak vypustil do života bez podpory, ktorú potrebovali.

Vtedy sa rozhodla, že to chce robiť inak a pomáhať deťom skôr tak, aby sa do podobných zariadení nemuseli vôbec dostať. To však predstavuje veľmi dlhý a komplexný proces. Začala preto najprv hľadať vhodné priestory.

„Ja si myslím, že takéto deti by nemali byť vo veľkokapacitných zariadeniach, ale v rodinných domoch. Na tomto staviam celú svoju životnú filozofiu. Myslím si, že veľa problémov pod jednu strechu nepatrí,“ tvrdí Kováčová.

I keď pri realizácii svojich vízií neraz zažívala neľahké chvíle, vytrvala a v ďaka tomu sa Centrum Slniečko neustále rozvíja. Jeho história sa začala písať v roku 2000, keď sa z občianskeho združenia zmenili na neziskovú organizáciu.

Súvisiaci článok Tisíce detí bubnovali a povedali nie násiliu Čítajte

Otvorili krízové stredisko pre matky s deťmi a o šesť okov neskôr krízové stredisko pre deti. Počas svojho pôsobenia založilo poradňu, prevádzkovalo chránenú dielňu či detskú linku záchrany.

Odhalili už niekoľko obetí