Novými tvárami v tíme corgoňov McNally a Škvarek

Manažment klubu sa po sérii neuspokojivých výsledkov rozhodol pre nevyhnutné prekyslyčenie stávajúceho kádra.

12. feb 2020 o 10:04 Samuel Mečiar

Po odchodoch Koríma, Koyša a Kerbashiana hlási vedenie bielomodrých dva príchody. Srdce obrany prišiel vystužiť slovenským divákom známy Američan Patrick McNally, ktorý pôsobil v MAC Budapešť, kde dosiahol slušných 30 asistencií. Vyskúšal si aj AHL, kde odohral vyše 90 zápasov. Útok dostal taktiež novú krv. Nitrička zlákala do svojich radov 190 cm vysokého slovenského útočníka Lukáša Škvareka. Škvarek bol súčasťou tímu Slovenska do 18 rokov, dorastenecké roky strávil u susedov v Česku, neskôr sa presunul do Rakúska. Posledné dve sezóny však strávil v zámorí.