Ivan zomrel po operácii ucha. Jeho stav zhoršila nemocničná baktéria

Znalecký posudok je podľa prokuratúry mimoriadne rozsiahly. V kauze zostáva vypočuť ešte jednu lekárku.

13. feb 2020 o 20:16 Miriam Hojčušová

NITRA. Ivan Markovič zomrel v nitrianskej nemocnici po operácii ucha, na sluchovom nerve mal nezhubný nádor. Mal 30 rokov a dve malé deti. Odvtedy prešli už štyri roky, kauzu stále vyšetruje polícia.

Zdravotný stav mladého muža sa po zákroku neustále zhoršoval, trvalo to šesť mesiacov. Všetko dramaticky skomplikovala zákerná baktéria, ktorou sa nakazil v nemocnici.

„Išiel tam ako silný zdravý muž, plný života a energie,“ hovorí so slzami v očiach mama Oľga Markovičová, ktorá má denne pred očami, ako jej syn celé mesiace trpel.

Postupne oslepol a bol úplne paralyzovaný. Zomrel 25. januára 2016 na malígny edém mozgu. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval, že nemocnica pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pochybila.

Vypočujú poslednú lekárku

V kauze zatiaľ nie je nikto obvinený. „Vo veci je potrebné vypočuť v postavení svedka ešte jednu lekárku, pri ktorej sa aktuálne čaká na zbavenie mlčanlivosti,“ povedal hovorca prokuratúry Jaroslav Maček. Dodal, že znalecký posudok v tejto veci je mimoriadne rozsiahly.

„Podľa ošetrujúceho lekára mala hospitalizácia trvať predbežne sedem až desať dní. Skutočnosť ale bola iná – leto, jeseň, zima, Vianoce, Nový rok, synove 30. narodeniny a 25. januára 2016 smrť,“ konštatuje mama.

S manželom Ivanom sa do poslednej chvíle snažili synovi pomôcť. Ešte v januári 2016 mu vybavovali prevoz do Viedne, no už to nestihli.

„Zostali nám hrozivé spomienky, je to najhorší pocit na svete, vidieť trpieť a pomaly zomierať svoje dieťa. Bolí to, už nežijeme, len prežívame,“ vyznala sa mama.

Mal problémy so sluchom

„Ivan mal problémy so sluchom, viackrát bol u lekárov, no žiadny ho neposlal na ďalšie vyšetrenia,“ hovorí otec Ivan Markovič.

Skutočný dôvod zdravotných problémov sa Ivan dozvedel až v júni 2015, po tom, ako sa s dcérkami bláznil v bazéne a udrel si hlavu. Mal bolesti, preto ho poslali na CT. Tam zistili, že má nádor s priemerom 3,5 centimetra, ktorý tlačil na mozgový kmeň.

„Neurinóm akustiku je nezhubný pomaly rastúci nádor. Vzhľadom na jeho veľkosť synovi odporučili chirurgický zákrok,“ vysvetľuje pán Ivan.

Termín operácie bol 28. júla. Na neurochirurgii upozornili pacienta na riziká, medzi ktoré patrí strata sluchu. „Ale žeby až také riziko bolo, že strávi šesť mesiacov v nemocnici a zomrie, nehovorili.“

Nemocničná baktéria

Problémy nastali už dva dni po zákroku, pri ktorom pacientovi odstránili časť nádoru. „Syn nám volal, pýtal sa, kedy prídeme, že ho strašne bolí hlava. Na CT zistili zakrvácanie, tak podstúpil ďalšiu operáciu. Potom to išlo jedno za druhým...“ hovorí Ivan starší.