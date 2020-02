V Nitre majú pacienta s vážnym podozrením na koronavírus

Mladý muž sa vrátil z Thajska. Výsledky vyšetrení majú byť známe dnes popoludní.

14. feb 2020 o 8:24 Miriam Hojčušová

Správu budeme aktualizovať.

NITRA. V nitrianskej nemocnici včera večer hospitalizovali mladého muža s vážnym podozrením na nový koronavírus. Vrátil sa z Thajska, má vysokú teplotu a respiračné problémy.

Čítajte aj: Ivan zomrel po operácii ucha. Jeho stav zhoršila nemocničná baktéria Čítajte

Informáciu nám poskytol zdroj z nemocnice. Na oficiálne vyjadrenie čakáme.

Výsledky vyšetrení majú byť známe dnes popoludní. Regionálny úrad verejného zdravotníctva údajne už vo štvrtok večer kontaktoval osoby, ktoré sú s pacientom v úzkom kontakte.

Práve včera prepustili z infekčnej kliniky v Nitre 31-ročnú Číňanku, u ktorej bolo tiež podozrenie na nový koronavírus. Vyšetrenia ho vylúčili.

Žena sa ešte 10. januára vrátila z Číny na Slovensko, problémy sa u nej prejavili až po inkubačnej dobe koronavírusu. Jej zdravotný stav nebol vážny.

Nitrianska nemocnica včera dopoludnia zorganizovala nácvik pre prípad, že bude mať pacienta s podozrením na koronavírus. Na urgentný príjem prišla figurantka s rúškom na tvári a oznámila, že sa vrátila z Číny a má zdravotné problémy.

To, čo si včera personál nacvičil, zažil už o niekoľko hodín „naostro“. Muža, ktorý sa vrátil z Thajska, hospitalizovali v samostatnom boxe na infekčnej klinike, lekári aj sestry musia mať na tvári špeciálne rúška s respirátorom a okuliare, oblečené majú ochranné skafandre. Priestory, kde sa pacient pohyboval, museli dezinfikovať.

„Ak by išlo o reálnu pacientku, jej rodina by musela byť doma v karanténe až do doby, kým nebudú známe výsledky vyšetrení. Tie sú k dispozícii do 24 hodín,“ povedala včera na adresu figurantky Katarína Tináková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre.

Rovnaké podmienky platia pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s aktuálne hospitalizovaným pacientom.