Hradecká opäť vyhrávala

Ďalšie podujatie zvládla mladá tenistka z Nitry bez výraznejších problémov. Triumfovala v dvojhre aj v štvorhre.

14. feb 2020 o 9:20 Zbislav Oťapka

Lucia so spoluhráčkou Karasovou po víťaznej štvorhre.(Zdroj: aš)

Lucia Hradecká opäť ukázala, že je v skvelej forme. Naposledy sa predstavila v Piešťanoch na turnaji mladších žiačok B kategórie. Lucia dokázala triumfovať v dvojhre aj v štvorhre.

V dvojhre postupne porazila v prvom kole Petrovičovú 6:1 a 6:0, v druhom kole Ferjakovú pohodlne dvakrát 6:0, v treťom kole zdolala Mĺkvu rovnakým spôsobom. V semifinále zažila trošku vyrovnanejší duel, keď porazila Karasovú 6:2 a 6:4. Vo finále následne narazila na Mravcovú, ktorá ju potrápila len v prvom sete a Hradecká si tak pripisuje celkové víťazstvo po triumfe 6:4 a 6:0.

Vo štvorhre nastúpila Lucia spolu so svojou semifinálovou súperkou z dvojhry Emou Karasovou. Dievčatá v prvom kole zdolali dvojicu Škoricová-Kernová 6: a 6:0, v druhom kole ich mierne potrápila dvojica Belanská-Ferjaková, no napokon vyhrali 7:5 a 6:0. V semifinále bezproblémovo prešli cez dvojicu Surovčíková-Margočová 6:1 a 6:0. Vo finále tiež nemali veľké problémy a po víťazných setoch dvakrát 6:1 porazili Mravcovú so Šramkovou a získali celkový triumf.

Po úspešnom piešťanskom turnaji sa Lucia v priebežnom celoslovenskom rebríčku posunula na druhé miesto v kategórii staršie žiačky.